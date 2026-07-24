Ipsen : l'essai de Phase III BOLD chez des patients atteints d'AVB n'a pas atteint son critère principal

Ipsen SA IPN.PA :
* FAIT LE POINT SUR L'ESSAI DE PHASE III BOLD DANS L'ATRÉSIE DES VOIES BILIAIRES
* L'ESSAI DE PHASE III BOLD CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS D'ATRÉSIE DES VOIES BILIAIRES (AVB) N'A PAS ATTEINT SON CRITÈRE PRINCIPAL
* LES DONNÉES PRÉLIMINAIRES ACTUELLES SONT CONFORMES AU PROFIL DE SÉCURITÉ BIEN ÉTABLI DE L'ODÉVIXIBAT DANS LES INDICATIONS APPROUVÉES.
* UNE ÉTUDE D'EXTENSION EN OUVERT ACTUELLEMENT EN COURS (BOLD-EXT) ÉVALUE LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ À PLUS LONG TERME DE L'ODÉVIXIBAT
Texte original tinyurl.com/mc73u48m Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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