Ipsen: Kayfanda approuvé dans le syndrome d'Alagille

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce l'approbation, sous circonstances exceptionnelles, par la Commission européenne de Kayfanda pour le traitement du prurit cholestatique associé au syndrome d'Alagille (SAG), une maladie rare du foie, chez les patients âgés de six mois ou plus.



'L'odévixibat, qui est le principe actif de Kayfanda, bloque le transporteur iléal des acides biliaires (IBAT), réduisant ainsi la concentration sérique des acides biliaires dans le foie', explique le laboratoire pharmaceutique.



Cette autorisation de mise sur le marché dans l'UE se base sur les données d'ASSERT, le seul essai de phase III mené à son terme chez des patients atteints du SAG. Le médicament est également en cours d'étude dans un essai de phase III, BOLD, dans l'atrésie biliaire.





