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Ipsen finalise l'acquisition de Kartos Therapeutics
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 07:07
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Ipsen SA IPN.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION DE KARTOS THERAPEUTICS, RENFORÇANT SON PORTEFEUILLE D'ONCOLOGIE EN PHASE AVANCÉE

Texte original nGNXlb2CF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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