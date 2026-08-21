Ipsen finalise l'acquisition de Kartos Therapeutics

Ipsen SA IPN.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE KARTOS THERAPEUTICS, RENFORÇANT SON PORTEFEUILLE D'ONCOLOGIE EN PHASE AVANCÉE
Texte original nGNXlb2CF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
Ipsen SA IPN.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE KARTOS THERAPEUTICS, RENFORÇANT SON PORTEFEUILLE D'ONCOLOGIE EN PHASE AVANCÉE
Texte original nGNXlb2CF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
|163,400 EUR
|Euronext Paris
|-1,03%
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * IPSEN ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Au programme ce matin : AMD, Apple, Merck, Moderna, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés. ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Enjoint aux agences gouvernementales d'étudier la possibilité d'utiliser des terrains ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|93,33
|+0,10%
|4 531,94
|+0,28%
|8 453,09
|-0,57%
|1,16925
|+0,12%
|37,4
|-1,89%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer