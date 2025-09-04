 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 693,12
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ipsen en pleine ascension face à une barrière technique majeure
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:32

(Zonebourse.com) - L'action du laboratoire pharmaceutique poursuit sa progression, soutenue par une dynamique technique solide. Le titre s'approche désormais d'un seuil décisif, qui pourrait conditionner la poursuite du mouvement haussier.

Une progression éclatante à court terme

Sur le dernier mois, Ipsen s'est distingué par une performance impressionnante de +13,7%, nettement supérieure à son évolution depuis le début de l'année (+6,0%) ou encore sur douze mois (+7,6%). Cette accélération s'accompagne d'un positionnement des cours au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, témoignant d'un biais haussier affirmé. La succession de creux et sommets ascendants conforte d'ailleurs cette lecture positive.

Un mur à franchir pour confirmer la tendance

La prochaine étape se joue désormais autour de la résistance à 117,9 EUR, un seuil technique clé susceptible de freiner l'élan acheteur. Tant que ce niveau reste infranchi, la progression du titre pourrait marquer une pause, même si la dynamique de fond demeure favorable.

Un support stratégique en cas de repli

En contrepartie, un support à 109,9 EUR constitue une zone de protection de court terme. La préservation de ce seuil demeure essentielle au maintien du scénario haussier. À l'inverse, une cassure en dessous remettrait en cause la tendance actuelle et invaliderait la lecture positive privilégiée jusque-là.

Valeurs associées

IPSEN
120,1000 EUR Euronext Paris +2,39%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank