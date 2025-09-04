Ipsen en pleine ascension face à une barrière technique majeure
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:32
Une progression éclatante à court terme
Sur le dernier mois, Ipsen s'est distingué par une performance impressionnante de +13,7%, nettement supérieure à son évolution depuis le début de l'année (+6,0%) ou encore sur douze mois (+7,6%). Cette accélération s'accompagne d'un positionnement des cours au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, témoignant d'un biais haussier affirmé. La succession de creux et sommets ascendants conforte d'ailleurs cette lecture positive.
Un mur à franchir pour confirmer la tendance
La prochaine étape se joue désormais autour de la résistance à 117,9 EUR, un seuil technique clé susceptible de freiner l'élan acheteur. Tant que ce niveau reste infranchi, la progression du titre pourrait marquer une pause, même si la dynamique de fond demeure favorable.
Un support stratégique en cas de repli
En contrepartie, un support à 109,9 EUR constitue une zone de protection de court terme. La préservation de ce seuil demeure essentielle au maintien du scénario haussier. À l'inverse, une cassure en dessous remettrait en cause la tendance actuelle et invaliderait la lecture positive privilégiée jusque-là.
