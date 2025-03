Ipsen: émission obligataire pour 500 millions réalisée information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 08:09









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part du succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875% et arrivant à échéance en mars 2032, avec 'une importante sursouscription par une base d'investisseurs institutionnels solide et diversifiée'.



Cette transaction, lancée peu après l'attribution par S&P et Moody's de notations de crédit 'Investment Grade' (BBB- par S&P et Baa3 par Moody's), constitue une composante importante du plan de refinancement du laboratoire pharmaceutique.



'Cette émission soutiendra davantage notre ambition de générer une croissance solide et pérenne, soutenue par notre portefeuille de produits en développement et par l'innovation externe', commente Aymeric Le Chatelier, vice-président exécutif et directeur financier.





