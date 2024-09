Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: données finales décevantes en cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de données finales détaillées décevantes en termes de survie globale (SG) pour l'essai de phase III CONTACT-02 évaluant son Cabometyx en association avec l'atézolizumab dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCPRC).



Avec un suivi médian de 24 mois, elles ont démontré une amélioration chiffrée, mais non statistiquement significative de la SG par rapport à une deuxième NHT (nouvelle hormonothérapie), manquant ainsi l'un des deux critères d'évaluation principaux.



Compte tenu du contexte réglementaire pour les pays dans lesquels Ipsen détient des droits de commercialisation (hors États-Unis et Japon), il a décidé de ne pas poursuivre les processus de soumission réglementaire pour ce schéma thérapeutique dans le mCPRC.





Valeurs associées IPSEN 110,80 EUR Euronext Paris +1,00%