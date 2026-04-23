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Ipsen démarre l'exercice en vive croissance
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 07:19

Ipsen a démarré l'année 2026 de façon dynamique, avec une croissance du chiffre d'affaires de 22,6% à taux de change constant (17% en données publiées). Cette progression repose sur ses trois principales aires thérapeutiques.

Le chiffre d'affaires de la période atteint 1,074 milliard d'euros. L'oncologie génère 707,5 millions d'euros ( 8%), les Maladies Rares bondissent de 109,1% à 147,1 millions d'euros, et les Neurosciences progressent de 13,8% à 220,3 millions d'euros. Hors Somatuline, le portefeuille accélère nettement, en hausse de 27,5% à taux de change constant.

Le directeur général, David Loew, souligne qu'"Ipsen a réalisé un excellent début d'année 2026". Il met en avant une exécution conforme aux priorités stratégiques, combinant résultats financiers solides et avancées en R&D. Il cite notamment la croissance de la franchise dans les maladies rares du foie, portée par Iqirvo et Bylvay, ainsi que la préparation de jalons importants pour plusieurs produits en développement.

Objectifs confirmés, dont une marge opérationnelle de 35%

Ipsen confirme ses objectifs pour 2026 : une croissance des ventes supérieure à 13% à taux de change constant et une marge opérationnelle au-delà de 35% du chiffre d'affaires. Le groupe prévoit aussi plusieurs étapes clés en R&D, dont les résultats de Phase III pour Iqirvo et Bylvay, ainsi que de nouvelles données sur d'autres candidats.

En parallèle, Ipsen renforce son pipeline dans les maladies neurodégénératives rares via un partenariat avec Origami Therapeutics. Le groupe annonce aussi le retrait volontaire de Tazverik après de nouvelles données de tolérance, et fait état de l'autorisation conditionnelle pour Ojemda dans le gliome pédiatrique de bas grade, sur la base d'une étude de Phase II. Ipsen se dit confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance malgré les risques liés à la recherche et aux marchés pharmaceutiques.

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