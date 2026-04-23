Ipsen confirme objectif 2026: croissance ventes >13% à change constant, marge opérationnelle core >35%

* Ipsen confirme prévisions 2026, visant croissance des ventes totales supérieure à 13% à change constant. * Objectif de marge opérationnelle core supérieure à 35% des ventes.

* Guidance fondée sur accélération des ventes hors Somatuline, portefeuille hors Somatuline en hausse de 27,5% à change constant au T1. * Hypothèse de croissance des ventes de Somatuline, portée par difficultés de génériques de lanréotide. * Contexte T1 2026: ventes totales 1,07 milliard € (+22,6% à change constant), dont oncologie 707,5 millions € (+13%), maladies rares 147,1 millions € (+125,4%), neurosciences 220,3 millions € (+18,5%). Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Ipsen SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604230100PRIMZONEFULLFEED1001177420) on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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