Ipsen confie un mandat à un PSI pour des rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 08:02
Le laboratoire pharmaceutique précise que les actions ainsi rachetées seront affectées principalement à la couverture du plan d'attribution d'actions gratuites aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié.
Pour rappel, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 13 mai dernier.
Par ailleurs, Ipsen a aussi présenté ce matin les derniers résultats d'une étude de phase II sur la corabotase, son 1er neuro-inhibiteur recombinant (RNI) de sa catégorie, concernant les rides glabellaires modérées à sévères.
Selon la société, la corabotase a montré dans cette étude une durée d'effet prolongée, avec un pic d'effet statistiquement supérieur à celui du placebo, et un niveau de satisfaction constamment élevé chez les patients traités.
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