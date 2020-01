Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen chute lourdement en Bourse après l'arrêt d'essais cliniques Reuters • 24/01/2020 à 11:05









PARIS, 24 janvier (Reuters) - Ipsen subit la pire chute de son histoire boursière vendredi après l'annonce de l'arrêt d'essais cliniques d'un traitement expérimental d'une maladie osseuse rare, un nouveau revers pour le portefeuille de produits en développement du groupe biopharmaceutique. L'action Ipsen perd 21,41% à 65,70 euros à 10h37, de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120, qui gagne 1,29%. Ipsen a annoncé avant l'ouverture des marchés qu'il suspendait l'administration de son palovarotène aux patients participant à un essai clinique de phase III sur le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). "Les résultats de l'analyse de futilité ont indiqué que l'essai de phase III dans la FOP n'atteindrait probablement pas on critère d'évaluation principal", explique le groupe dans un communiqué, ajoutant qu'il va procéder à une analyse approfondie de l'ensemble des données et estimer l'impact financier de ces décisions. Il précise que ses perspectives financières à l'horizon 2022 seront mises à jour lors de la publication des résultats annuels 2019 le mois prochain. Le mois dernier, la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait déjà suspendu les études cliniques du palovarotène chez les enfants de moins de 14 ans. Dans une note, JPMorgan estime qu'il sera désormais "très difficile" pour Ipsen d'aboutir à une commercialisation de sa molécule."On peut s'attendre au minimum à ce qu'Ipsen mène de nouveaux essais cliniques pour évaluer les résultats positifs observés chez certains patients, ce qui retarderait significativement les délais d'homologation, donc nous ne jugeons plus possible le dépôt d'une demande d'homologation en 2020", explique la banque américaine, qui conseille de sous-pondérer la valeur avec un objectif de cours de 83,60 euros. Midcap Partners a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et ramené son objectif à 75 euros contre 83,70 auparavant et Portzamparc a ramené son conseil à "renforcer" contre "acheter" avec un objectif ramené de 124,50 à 94,30 euros. (Marc Angrand, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -23.62% SBF 120 Euronext Paris +1.24%