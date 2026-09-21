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Ipsen chute après l'approbation d'un générique du Somatuline aux USA
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 10:58
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Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt

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L'action Ipsen plonge lundi, ‌pénalisée par l'approbation aux États-Unis d'un générique concurrent de son ​médicament phare, Somatuline, une forme de lanréotide utilisée pour traiter l'acromégalie, les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales et pancréatiques et le syndrome ​carcinoïde.

A Paris, vers 08h30 GMT, l'action chute de 7,3% à 144,5 euros, contre ​un gain de 0,72% du ⁠SBF 120 au même moment.

L'agence du médicament des États-Unis (FDA) ‌a donné vendredi son approbation au générique du Somatuline développé par le laboratoire pharmaceutique américain Amneal, ouvrant ​la voie à ‌un commercialisation immédiate.

Les analystes de JP Morgan rappellent ⁠dans une note que le seul autre générique commercialisé auparavant, produit par Cipla, avait rencontré des problèmes de fabrication, entraînant ⁠une hausse ‌de 31% du chiffre d'affaires d'Ipsen en Amérique ⁠du Nord au premier semestre.

Le laboratoire français avait cependant prévenu ‌en juillet anticiper un impact négatif sur les ⁠ventes de Somatuline en raison d'une concurrence des ⁠génériques potentiellement accrue ‌aux États-Unis et en Europe.

En partant du principe que les ​génériques d'Amneal entraîneront un ‌recul des ventes d'Ipsen au quatrième trimestre 2026 en Amérique du Nord à des ​niveaux similaires à ceux de la même période en 2025, les analystes de JP Morgan estiment que ⁠les ventes 2026 de Somatuline en Amérique du Nord s'élèveront à environ 720 millions d'euros.

"Dans l'ensemble, nous considérons la concrétisation de la menace des génériques d'Amneal comme un facteur négatif mineur pour Ipsen", nuance le courtier.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2026 à 10:58:11.

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