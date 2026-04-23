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Ipsen-CA +22,6% au T1 à €1,07 md, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 07:20

Ipsen IPN.PA a annoncé jeudi une croissance de 22,6% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui atteint 1,07 milliard d'euros, la société biopharmaceutique française citant notamment l'accélération de la dynamique du portefeuille hors Somatuline.

Ipsen a confirmé ses objectifs financiers pour l'année 2026, dont une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 13% à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%.

(Rédigé par Augustin Turpin)

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