Ipsen boucle l'acquisition de Kartos Therapeutics

Conformément à l'accord annoncé fin juin, Ipsen a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Kartos Therapeutics, une société biopharmaceutique au stade clinique, apportant le navtemadlin, un inhibiteur de MDM2 en développement clinique de phase III dans la myélofibrose.

La myélofibrose est un néoplasme myéloprolifératif, fréquemment lié à des altérations de la voie JAK/STAT, dans lequel les patients développent une fibrose de la moelle osseuse en raison d'une prolifération anormale des cellules souches hématopoïétiques et d'une sécrétion de cytokines fibrogènes.

Le ruxolitinib, un inhibiteur de JAK, constitue le traitement de référence de première ligne de cette maladie. Toutefois, on estime qu'une proportion importante de patients présente une réponse initiale sous-optimale et qu'environ 50 à 75% interrompent le traitement après trois ans, selon Ipsen.

Le navtemadlin est étudié en association avec le ruxolitinib chez les patients atteints de myélofibrose présentant une réponse sous-optimale au ruxolitinib. L'étude de phase III POIESIS évalue si l'ajout du navtemadlin peut améliorer les résultats cliniques par rapport au ruxolitinib seul dans cette population de patients.

Les données cliniques précoces démontrent que le navtemadlin a le potentiel de transformer les réponses sous-optimales au traitement de référence par ruxolitinib en réponses cliniquement significatives chez les patients atteints de myélofibrose à risque intermédiaire et élevé et de statut TP53 sauvage.

L'accord de fusion prévoit le versement par Ipsen d'un paiement initial de 450 MUSD à la réalisation de la transaction. Les actionnaires de Kartos pourront également percevoir des paiements d'étape supplémentaires pouvant atteindre 1,3 MdUSD, ainsi que des paiements d'étape liés aux ventes.