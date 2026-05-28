Ipsen annonce de nouvelles données positives pour Iqirvo

Ipsen a annoncé la présentation de nouveaux résultats "late-breaking" issus d'une étude de phase III ainsi que deux études en vie réelle lors du congrès de l'Association européenne pour l'étude du foie.

Le laboratoire indique que ces données confortent les preuves croissantes établissant Iqirvo comme seul traitement de deuxième ligne de la cholangite biliaire primitive (CBP), offrant une réduction rapide et robuste de la phosphatase alcaline, associée à une amélioration de la fatigue, ainsi qu'un soulagement du prurit.

Pour David Jones, professeur d'immunologie hépatique à la faculté des sciences médicales de l'Université de Newcastle : "la fatigue est l'un des symptômes les plus invalidants de la CBP et représente depuis longtemps un besoin médical non satisfait majeur pour les patients comme pour les cliniciens. Ces données sont particulièrement encourageantes, montrant qu'IQIRVO a entraîné des améliorations cliniquement significatives de la fatigue par rapport au placebo. Il est important de noter que des bénéfices ont été observés sur de multiples dimensions de la fatigue, y compris des critères qui comptent le plus pour les patients".