Ipsen acquiert Memo Therapeutics AG et son anticorps potravitug

Ipsen IPN.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif d’acquisition d’actions avec Memo Therapeutics AG en vue de racheter de l’intégralité des actions de ce dernier, pour un paiement initial de 200 millions d’euros.

L’acquisition est centrée sur le potravitug, un anticorps au stade clinique de phase II ciblant le polyomavirus BK (BKPyV).

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de Memo Therapeutics recevront un paiement de 200 millions d’euros, sur une base sans trésorerie ni dette, à la clôture de la transaction, attendue au cours du troisième trimestre 2026, selon un communiqué.

"Avec le potravitug, nous avons l’opportunité d’ajouter à notre portefeuille dans les maladies rares un actif prometteur, premier de sa classe, et de répondre aux conséquences cliniques importantes de la néphropathie associée au virus BK chez les receveurs de greffe rénale", a déclaré dans le communiqué Christelle Huguet, vice-présidente exécutive et directrice de la R&D chez Ipsen.

Les actionnaires de Memo Therapeutics pourront également percevoir des paiements différés conditionnés à l’atteinte de jalons spécifiques de développement, d’approbation réglementaire et de performance commerciale, pour une contrepartie potentielle dépassant 700 millions d’euros, précise Ipsen.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)