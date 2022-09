IPO Porsche : notre analyse et avis sur l’introduction en Bourse

Quelles sont les activités de l'entreprise Porsche ?

La société Porsche a été fondée en 1931 par Ferdinand Porsche. Elle a ensuite été reprise par son fils, Ferry Porsche. L'entreprise a utilisé la fameuse phrase de son fondateur pour décrire sa mission :

« Au début, j'ai cherché partout et je ne trouvais pas la voiture dont je rêvais. J'ai donc décidé de la construire moi-même » (« In the beginning, I looked around and could not find the car I dreamed of. So I decided to build it myself »).

La marque se revendique comme une entreprise du secteur du luxe mélangeant tradition, exclusivité, design et performance au sein du même véhicule. Ses avantages compétitifs clés résident dans sa marque et son patrimoine emblématique, sa croissance structurelle depuis de nombreuses années, sa forte empreinte technologique avec une électrification en cours, sa capacité à produire à l'échelle des produits de luxe et enfin une culture de la performance, tant mécanique que financière.

Les principales usines de Porsche sont situées à Leipzig et à Zuffenhausen en Allemagne. La marque commercialise les modèles 911 (plus de 1 million de voitures vendues depuis 1964), la Porsche Cayman, la Porsche Taycan, la Porsche Panamera, la Porsche Macan et la plus importante de la gamme : la Porsche Cayenne.

Le groupe est présent dans plus de 120 marchés et les livraisons de véhicules se répartissent équitablement à travers le monde : 27 % en Amérique du Nord, 29 % en Europe, 32 % en Asie et 13 % dans le reste du monde.

Quelques chiffres clés concernant l'activité de Porsche

302 000 livraisons en 2021

9 % de chiffre d'affaires moyen pondéré sur la période 2017-2021

33 milliards d'euros de chiffre d'affaires

7,4 milliards d'euros d'EBITDA en 2021 (soit 24,5 % du CA)

5,3 milliards d'euros de marge opérationnelle (soit 16 % du CA)

Forces et Faiblesses de Porsche

Introduction en Bourse de Porsche : que faut-il savoir ?

Volkswagen (maison mère du groupe Porsche) envisage d'introduire en bourse l'action Porsche le 29 septembre 2022 à la Bourse de Francfort. Une fois les fonds levés, le produit de la vente devrait être consacré au développement de véhicules électriques (VE) et à l'investissement dans des logiciels.

Il semblerait que la valorisation visée par la marque de voitures de sport de luxe soit de 75 milliards d'euros. Le groupe Volkswagen chercherait en effet à fixer le prix de l'action Porsche entre 76,50 € et 82,50 € par action, ce qui correspond à une capitalisation boursière comprise entre 70 et 75 milliards d'euros.

Si l'offre publique initiale (IPO) atteint la fourchette supérieure, il s'agira de la troisième plus grande introduction en Bourse de tous les temps en Europe !

Pour l'introduction en bourse Porsche, il est prévu que les 911 millions d'actions Porsche AG (en hommage au célèbre véhicule de la marque) soient divisées en 455,5 millions d'actions privilégiées et 455,5 millions d'actions ordinaires.

L'introduction en bourse Porsche comptera essentiellement 25 % d'actions privilégiées sur le marché libre.

Toutefois, le Qatar s'est engagé à racheter 4,99 % du flottant, ce qui laisse 20,01 % aux acteurs du marché (soit 10 % du capital total de Porsche). En outre, 25 % des actions ordinaires de Porsche seront vendus à Porsche SE, la société holding contrôlée par les familles Piech et Porsche, ce qui lui confère une minorité de blocage dans la marque. Enfin, 75 % des actions ordinaires du capital total de Porsche seront détenus par le groupe Volkswagen.

Quatre investisseurs clés se sont engagés à souscrire jusqu'à 3,7 milliards d'euros de l'introduction en bourse Porsche : Qatar Investment Authority, le fonds souverain norvégien, T. Rowe Price et ADQ.

La période d'offre pour le constructeur automobile allemand devrait durer jusqu'au 28 septembre 2022 et est ouverte aux investisseurs en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne et en Suisse. Le début de la négociation en Bourse de l'action Porsche est prévu pour le 29 septembre 2022.

IPO Porsche : faut-il participer à l'introduction en Bourse ?

Le contexte n'est clairement pas favorable aux introductions en bourse et encore moins dans le secteur automobile. En effet, selon les données compilées par Bloomberg, les sociétés européennes ont levé moins de 10 milliards de dollars lors d'introductions en bourse cette année jusqu'en août 2022, soit une baisse de 83 % par rapport à la même période l'année dernière.

En outre, la plupart des actions du secteur automobile en Bourse, comme les constructeurs automobiles ou les équipementiers automobiles, n'ont pas enregistré de bonnes performances cette année. Les investisseurs s'inquiètent en effet de l'inflation galopante, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de la hausse des coûts de l'énergie en Europe et du ralentissement économique global potentiel dans le monde. Ces craintes pourraient dissuader certains investisseurs d'acheter des actions Porsche en ce moment.

C'est donc un pari audacieux que se lance Volkswagen avec l'entrée en bourse de sa pépite rachetée en 2009.

La capitalisation boursière de 70 milliards de dollars de Porsche a déjà été remise en question par certains analystes comme HSBC qui suggère une valorisation de la société plus faible : entre 45 à 57 milliards de dollars. Pour référence, Volkswagen a une capitalisation boursière d'environ 89 milliards de dollars et General Motors aux États-Unis a une valorisation de plus de 58 milliards de dollars.

L'entreprise a-t-elle placé la barre trop haute pour ses débuts en Bourse ? Une valorisation de 65 à 85 milliards d'euros pour Porsche correspondrait à une valeur d'entreprise correspondant à 8,5 à 11,3 fois son EBIT 2023 et à un ratio cours/bénéfice (PE) de 12,6 à 16,5 selon un banquier impliqué dans la transaction.

Ailleurs, Ferrari se négocie actuellement en bourse à un ratio PE de 35 pour les estimations de 2023 et Mercedes-Benz et BMW se négocient entre 4,5 et 5 fois leurs bénéfices de 2023. Porsche se considère donc « entre les deux » à l'image de son positionnement de marché : un luxe ni trop niche, ni seulement « premium ».

Notons que les affaires de Porsche se portent plutôt bien en ce moment. Le constructeur de véhicules de luxe prévoit en effet des ventes de 39 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022, soit une hausse de 20 % par rapport à 2021. Sa marge d'EBITDA est aussi prévue en hausse à plus de 25 % à moyen terme.

En outre, selon un communiqué officiel du groupe Porsche, après le paiement de tous ses impôts, l'entreprise visera à verser à moyen terme 50 % de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires.

De bons arguments pour tout investisseur qui souhaiterait profiter de l'IPO – surtout les passionnés de voitures !

Comment participer à l'IPO Porsche ?

Si vous souhaitez participer à l'introduction en Bourse de Porsche, rapprochez-vous de votre banque ou de votre courtier en Bourse pour lui faire part de votre volonté de souscrire à l'IPO Porsche.

Il est important de noter que vous n'avez aucune garantie sur le nombre d'actions Porsche que vous pourrez obtenir. En effet, si l'introduction en Bourse de Porsche est sur-souscrite, alors cela signifie qu'il y a plus de demandes de souscription que d'actions Porsche disponibles. Dans ce cas, votre demande pourrait n'être que partiellement traitée, voire pas du tout.

