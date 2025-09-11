IPO de la bourse de crypto-monnaies fondée par les Winklevoss, Gemini, sursouscrite plus de 20 fois, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

Gemini Space Station, la bourse de crypto-monnaies fondée par Cameron et Tyler Winklevoss, a enregistré plus de 20 fois plus de commandes pour son introduction en bourse prévue aux États-Unis qu'il n'y a d'actions disponibles, ont déclaré jeudi des personnes familières avec le dossier.

La forte demande, avant la fixation du prix de l'introduction en bourse plus tard dans la journée de jeudi, montre l'énorme appétit des investisseurs pour les cotations des sociétés de crypto-monnaies.

Gemini et ses banquiers ont cessé de prendre de nouvelles commandes d'actions et, dans un geste inhabituel, le produit de l'introduction en bourse sera plafonné à 425 millions de dollars, ont déclaré les sources.

Toute nouvelle augmentation du prix réduira le nombre d'actions vendues, ont ajouté ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car l'information n'est pas publique.

Sans ce plafond, Gemini aurait pu lever jusqu'à 433 millions de dollars lors de la première vente d'actions, d'après les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis.

Ce chiffre exclut les 50 millions de dollars que Nasdaq

NDAQ.O s'est engagé à investir dans un placement privé au moment de l'introduction en bourse. Reuters a été le premier à signaler l'investissement à .

Un représentant de Gemini n'a pas répondu à une demande de commentaire.

LE PRIX DE L'ACTION A DÉJÀ ÉTÉ AUGMENTÉ EN RAISON DE LA FORTE DEMANDE

La société a déjà relevé le prix proposé pour les 16,67 millions d'actions vendues , qui se situe désormais entre 24 et 26 dollars l'unité, contre une fourchette de 17 à 19 dollars, en raison d'une forte demande. En haut de la fourchette, Gemini aurait une valeur de marché de plus de 3 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les documents déposés.

Les cotations de crypto-monnaiesprennent de l'ampleur. Figure Technology, émetteur de stablecoins, a levé 787,5 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis mercredi. Le propriétaire de CoinDesk, Bullish

BLSH.N , et l'émetteur de stablecoins Circle CRCL.N ont tous deux élargi leurs offres au début de l'année.

Les victoires réglementaires obtenues sous l'égide d'une Maison Blanche pro-crypto, l'adoption croissante par les entreprises et l'afflux de fonds négociés en bourse ont alimenté une vague de cotations, la valeur de marché du secteur ayant récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars.

La valeur du marché du secteur a récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars. La cotation de Gemini devrait commencer vendredi.

Goldman Sachs GS.N et Citigroup C.N sont les chefs de file de l'introduction en bourse. La société prévoit de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "GEMI".