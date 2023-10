IPO Birkenstock : notre analyse et avis sur l’introduction en Bourse

(Crédits photo : Freepik / graystudiopro1 - )

Alors que le fabricant allemand de chaussures Birkenstock s'apprête à faire ses débuts sur le marché boursier américain, de nombreux investisseurs se demandent s'il faut participer à l'IPO Birkenstock.

Café de la Bourse a examiné l'entrée en Bourse de Birkenstock. Notre analyse de l'action Birkenstock vous aidera ainsi à évaluer si c'est une opportunité d'investissement en Bourse intéressante et vous fournira toutes les informations nécessaires pour éventuellement participer à l'IPO de Birkenstock.

Qui est Birkenstock ?

Birkenstock est une entreprise allemande de renom qui peut se vanter d'une impressionnante histoire de près de 250 ans, puisque ses racines remontent à un petit atelier familial en Allemagne datant de 1774.

Au fil des décennies, l'entreprise Birkenstock a acquis une réputation mondiale pour la qualité et le confort de ses chaussures, dont les produits ont récemment profité d'une importante et agressive stratégie marketing.

Ils sont, en effet, désormais davantage considérés comme luxueux et tendance (les célèbres sandales de la marque sont même apparues dans le récent film à succès Barbie).

Depuis 2021, la société est détenue par un fonds associé à la galaxie LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), un géant de l'industrie du luxe – L Catterton.

L'acquisition de la grande partie du capital de Birkenstock par la plus importante société mondiale de capital-investissement axée sur les consommateurs a suscité un intérêt considérable dans l'industrie.

Elle met en évidence l'attrait de Birkenstock non seulement pour les amateurs de chaussures de confort, mais aussi pour les investisseurs du secteur de la mode et du luxe.

Quelles sont les activités de Birkenstock ?

Alors que la société Birkenstock avait commencé par vendre des semelles orthopédiques, elle est aujourd'hui davantage connue pour ses sandales et autres chaussures.

Birkenstock vend aussi des accessoires comme des chaussettes, des produits de beauté comme des crèmes et des systèmes de sommeil comme des matelas.

Introduction en Bourse de Birkenstock : que faut-il savoir ?

Quand aura lieu l'IPO Birkenstock ?

L'IPO de Birkenstock devrait se produire le 11 octobre 2023 à Wall Street.

À quel prix l'action Birkenstock va-t-elle s'introduire en Bourse ?

L'action Birkenstock devait être cotée entre 44 $ et 49 $ au moment de son listing, soit une valorisation de près de 10 milliards de dollars américains au plus haut pour la société Birkenstock qui souhaite lever près de 1,6 milliard de dollars américains dans le cadre de cette introduction en Bourse.

Combien d'actions ordinaires Birkenstock va-t-elle proposer ?

L'entreprise Birkenstock va proposer 32 258 064 actions ordinaires au trading.

Sur quel marché va se faire l'IPO de Birkenstock ?

L'action Birkenstock devrait être listée sur le marché américain du New York Stock Exchange (NYSE).

Quel sera le ticker de l'action Birkenstock en Bourse ?

L'action Birkenstock devrait se trader sous le symbole « BIRK ».

IPO Birkenstock : faut-il investir dans l'action Birkenstock ?

Pour décider si vous devez participer à l'introduction en Bourse de Birkenstock, regardons de plus près certains exemples récents d'IPO similaires pour évaluer leurs performances.

Et quel meilleur exemple que Crocs ?

Autrefois considérées comme démodées, les chaussures Crocs ont connu une remarquable résurgence de popularité au cours des dernières années, tout comme les chaussures Birkenstock. Le cours de l'action Crocs (CROX) a augmenté de plus de 325 % au cours des cinq dernières années et de plus de 538 % depuis son IPO en 2006.

Néanmoins, les plus récentes introductions en Bourse de sociétés de chaussures connues ont été confrontées à certaines difficultés.

Allbirds, Dr. Martens et On Holding, toutes entrées en Bourse en 2021, ont vu le cours de leurs actions chuter respectivement de plus de 96 %, 64 % et 35 % depuis leurs IPO.

Face à ces résultats mitigés dans l'industrie, et un marché des introductions en Bourse en berne, l'IPO de Birkenstock va-t-elle être positive ?

Le renforcement de la marque Birkenstock à l'échelle mondiale, la récente croissance de l'entreprise et l'amélioration de ses finances, notamment grâce à d'excellentes campagnes de vente et au placement de produits dans le film Barbie, devraient soutenir l'IPO de Birkenstock.

Les produits Birkenstock continuent en effet de susciter un attrait universel, indépendamment des tendances de la mode, attirant un large éventail de consommateurs.

Si l'entreprise Birkenstock atteint une valorisation de 10 milliards de dollars, elle pourrait devenir la cinquième plus grande marque de chaussures au monde en termes de capitalisation boursière, bien que cela puisse aussi la placer parmi les plus chères du marché.

L'action Birkenstock pourrait se trader à près de 27 fois son EBITDA sur 12 mois d'après Reuters, ce qui la placerait au-dessus de grandes marques comme Nike (21 fois), ou LVMH (15 fois), ou d'autres entreprises récemment introduites en Bourse ou du même secteur comme Crocs et Dr. Martens (6 à 7 fois).

De plus, l'entreprise Birkenstock doit relever des défis liés à l'évolution des préférences des consommateurs, ainsi qu'à la demande globale pour ses produits dans un environnement inflationniste et à un contexte économique incertain.

Faut-il investir dans l'IPO Birkenstock ou attendre de voir comment se passent les débuts en Bourse de l'action Birkenstock avant d'investir ? Tout dépend de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers.

Comment participer à l'IPO de Birkenstock ?

Si vous pensez que l'action Birkenstock pourrait être une option intéressante pour votre portefeuille boursier, vous avez deux options pour profiter de son IPO.

Vous pouvez contacter votre courtier en Bourse spécialisé dans les introductions en Bourse, ou votre banque, et leur dire que vous souhaitez participer à l'IPO de Birkenstock via un Compte Titres Ordinaire (CTO).

Sachez également que vous participez indirectement aux IPO via le trading d'indices ou les ETF lorsque les entreprises deviennent publiques et qu'elles rejoignent un indice boursier.

Ces nouvelles actions peuvent rejoindre un indice peu après leur IPO, après une période de grâce ou encore après avoir rempli certains critères comme un niveau de liquidité et de volume par exemple.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse