 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iphone, Chine, services et IA : Apple est sur tous les fronts... et avec succès
information fournie par Investir 04/02/2026 à 13:00

Apple a réalisé sa deuxième plus grosse acquisition en rachetant la start-up israélienne Q.ai, spécialisée dans l'IA appliquée à l'audio, pour un montant estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Avec une base installée record de 2,5 milliards d'appareils, le groupe continue de dominer le marché, porté par le succès de l'iPhone et des services associés.

Il faut savoir donner du temps au temps. Après un retard certain dans l'IA, Apple accélère et casse sa tirelire. Il y a moins de trois semaines, le groupe de Tim Cook s'alliait, dans ce qui n'était qu'une étape, à Google et son modèle Gemini pour améliorer son assistant Siri. Ce jeudi 29janvier, il a avancé ses pions avec la start-up israélienne Q.ai, spécialisée dans l'IA appliquée à l'audio, rachetée entre 1,5 et 2milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Si le montant se révèle exact, ce serait la deuxième plus grosse acquisition d'Apple, après les casques audios Beats payés 3milliards en2014. Apple en a les moyens. Les 54milliards de dollars de cash-flow opérationnel du premier trimestre de l'exercice décalé 2026 (clos le 27décembre 2025) sont utilisés à bon escient, en plus de l'être, pour la énième fois, au profit des actionnaires, à qui le groupe va rendre 32milliards.

Base installée

Outre l'IA, trois autres points étaient à surveiller: l'iPhone, la Chine et les services. Et sur les trois, la marque à la pomme a rempli le contrat. Elle s'est offert le luxe d'une marge brute de 48,2% et d'un chiffre d'affaires record de 143,8milliards de dollars (+16%), porté par le succès de l'iPhone (+23%), en particulier des modèles iPhone 17 Pro et Pro Max. C'est dire si le marché est dynamique et si Apple y tient son rang, y compris en Chine, où Huawei monte pourtant la garde. Le pays a été un moteur, avec une croissance de 38%, stimulée par une vague de mises à jour ou une bonne fréquentation en magasin. La base installée d'appareils n'a jamais été aussi élevée. A l'échelle d'Apple, elle a passé la barre des 2,5milliards, ce qui nourrit les perspectives de la branche dédiée aux services (App Store, Apple Music, Apple TV +,etc.), source de marges très généreuses.

La machine Apple tourne à plein régime, au point que les tensions sur les prix des composants, surtout la mémoire, n'empêcheront pas la marge brute de se maintenir entre 48 et 49% au deuxième trimestre, le mix étant tourné vers le haut de gamme. Sur la période, Apple prévoit une croissance de ses ventes de 13 à 16%, soit 3 à 6 points au-dessus du consensus.

Avec un multiple de valorisation de l'ordre de 31 fois pour 2026, le titre est en ligne avec sa moyenne à cinq ans, ce qui est raisonnable compte tenu de la dynamique du groupe qui va tirer parti du chaos pour s'assurer l'approvisionnement en puces. Achat, objectif 320 dollars.

Retrouvez cet article sur investir.fr
Apple

Valeurs associées

APPLE
273,5700 USD NASDAQ -1,06%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 04/02/2026 à 13:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'astronaute française Sophie Adenot à Cologne, le 5 janvier 2026 en Allemagne ( AFP / Pau Barrena )
    Sophie Adenot, une vie à rêver d'espace
    information fournie par AFP 05.02.2026 17:30 

    De sa chambre d'enfant ornée de posters de fusée au pas de tir de Cap Canaveral (Etats-Unis), Sophie Adenot, deuxième femme astronaute française, a suivi un parcours d'exception pour atteindre son rêve: l'espace. "Sophie est née astronaute", dit d'elle Claudie ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Les géants miniers Rio Tinto et Glencore renoncent à leur projet de fusion
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 17:25 

    Le géant minier suisse Glencore et son concurrent anglo-australien Rio Tinto ont annoncé jeudi la fin des discussions sur leur projet de fusion, qui aurait donné naissance à la plus grande entreprise du secteur, un an après l'échec de précédents pourparlers. Rio ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Glencore et Rio abandonnent pour la troisième fois les négociations en vue d'une fusion
    Glencore et Rio Tinto abandonnent leurs négociations de fusion pour la troisième fois
    information fournie par Reuters 05.02.2026 17:14 

    par Melanie Burton et Clara Denina Rio Tinto a déclaré jeudi que les pourparlers avec Glencore ‍au sujet d'une fusion avaient échoués, n'étant pas parvenu à conclure un accord qui aurait apporté de la valeur à ses actionnaires. Plusieurs tentatives entre ‌les deux ... Lire la suite

  • Affaire Legrand-Cohen: l'"enregistrement à l'insu, ce n'est pas acceptable" (Dati)
    Affaire Legrand-Cohen: l'"enregistrement à l'insu, ce n'est pas acceptable" (Dati)
    information fournie par AFP Video 05.02.2026 17:05 

    "Le procédé d'enregistrement à l'insu, ce n'est pas acceptable", déclare la ministre de la culture Rachida Dati devant la commission d’enquête sur l’audiovisuel public à l'Assemblée nationale, à propos de la polémique autour de l'enregistrement clandestin d'une ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank