Iphone, Chine, services et IA : Apple est sur tous les fronts... et avec succès

Apple a réalisé sa deuxième plus grosse acquisition en rachetant la start-up israélienne Q.ai, spécialisée dans l'IA appliquée à l'audio, pour un montant estimé entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Avec une base installée record de 2,5 milliards d'appareils, le groupe continue de dominer le marché, porté par le succès de l'iPhone et des services associés.

Il faut savoir donner du temps au temps. Après un retard certain dans l'IA, Apple accélère et casse sa tirelire. Il y a moins de trois semaines, le groupe de Tim Cook s'alliait, dans ce qui n'était qu'une étape, à Google et son modèle Gemini pour améliorer son assistant Siri. Ce jeudi 29janvier, il a avancé ses pions avec la start-up israélienne Q.ai, spécialisée dans l'IA appliquée à l'audio, rachetée entre 1,5 et 2milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. Si le montant se révèle exact, ce serait la deuxième plus grosse acquisition d'Apple, après les casques audios Beats payés 3milliards en2014. Apple en a les moyens. Les 54milliards de dollars de cash-flow opérationnel du premier trimestre de l'exercice décalé 2026 (clos le 27décembre 2025) sont utilisés à bon escient, en plus de l'être, pour la énième fois, au profit des actionnaires, à qui le groupe va rendre 32milliards.

Base installée

Outre l'IA, trois autres points étaient à surveiller: l'iPhone, la Chine et les services. Et sur les trois, la marque à la pomme a rempli le contrat. Elle s'est offert le luxe d'une marge brute de 48,2% et d'un chiffre d'affaires record de 143,8milliards de dollars (+16%), porté par le succès de l'iPhone (+23%), en particulier des modèles iPhone 17 Pro et Pro Max. C'est dire si le marché est dynamique et si Apple y tient son rang, y compris en Chine, où Huawei monte pourtant la garde. Le pays a été un moteur, avec une croissance de 38%, stimulée par une vague de mises à jour ou une bonne fréquentation en magasin. La base installée d'appareils n'a jamais été aussi élevée. A l'échelle d'Apple, elle a passé la barre des 2,5milliards, ce qui nourrit les perspectives de la branche dédiée aux services (App Store, Apple Music, Apple TV +,etc.), source de marges très généreuses.

La machine Apple tourne à plein régime, au point que les tensions sur les prix des composants, surtout la mémoire, n'empêcheront pas la marge brute de se maintenir entre 48 et 49% au deuxième trimestre, le mix étant tourné vers le haut de gamme. Sur la période, Apple prévoit une croissance de ses ventes de 13 à 16%, soit 3 à 6 points au-dessus du consensus.

Avec un multiple de valorisation de l'ordre de 31 fois pour 2026, le titre est en ligne avec sa moyenne à cinq ans, ce qui est raisonnable compte tenu de la dynamique du groupe qui va tirer parti du chaos pour s'assurer l'approvisionnement en puces. Achat, objectif 320 dollars.