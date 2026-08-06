Iovance en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions d'Iovance Biotherapeutics IOVA.O progressent de 15,2 % à 5 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 99,3 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 87,83 millions de dollars, selon les données de LSEG

** Le directeur général Frederick Vogt indique que, compte tenu des performances du deuxième trimestre et de la forte tendance de la demande, la société réexamine ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, précédemment annoncées entre 350 et 370 millions de dollars, et qu'elle fera le point à ce sujet au cours du troisième trimestre

** La perte nette trimestrielle par action s'est réduite à 11 cents, contre une perte de 33 cents il y a un an

** Au 30 juin 2026, la trésorerie d’Iovance s’élevait à environ 304 millions de dollars et les liquidités actuelles devraient permettre de financer les activités jusqu’au second semestre 2028

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le cours de l’action a progressé d’environ 59 %