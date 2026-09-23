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IonQ progresse après une avancée dans la correction des erreurs quantiques
information fournie par Zonebourse 23/09/2026 à 15:38
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IonQ affirme avoir démontré un décodeur capable de détecter et corriger les erreurs quantiques en temps réel, sur un seul processeur standard. Le système fonctionne en continu, sans interrompre les calculs. Selon l'entreprise, cette démonstration porte sur des centaines de qubits logiques et des millions d'opérations. Elle pourrait aider à surmonter un obstacle majeur au développement d'ordinateurs quantiques tolérants aux pannes.

L'action gagne près de 12% à l'ouverture de Wall Street. Si la hausse se confirme, le titre signerait sa meilleure séance depuis le 7 août. L'annonce soutenait aussi Rigetti Computing, D-Wave et Quantum Computing, dont les actions montaient toutes de plus de 4% en début de séance.

IonQ estime que l'utilisation d'un seul processeur ouvre une voie vers des systèmes commercialement viables. L'entreprise travaille notamment avec Amazon Web Services, Nvidia et AstraZeneca. Elle a récemment relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires après l'acquisition de SkyWater Technologies.

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