IonQ atteint un nouveau record à la suite d'une solide journée d'analystes et d'un relèvement des prévisions de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la société d'informatique quantique IonQ IONQ.N ont augmenté de 4,8 % à 58,30 $, après avoir atteint un record intrajournalier de 59,16 $ le lundi, ajoutant un gain substantiel à la session précédente dans le sillage de son événement de la journée des analystes ** Les actions d'IONQ ont bondi d'environ 18 % pour atteindre un record de clôture de 55,61 $ après que la société a présenté ses résultats aux investisseurs et annoncé qu'elle avait obtenu l'approbation réglementaire pour l'acquisition de la startup britannique Oxford Ionics, déclarant qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit conclue à court terme

** Needham a réitéré sa note d'achat sur les actions et a augmenté son PT de 20 $ à 80 $

** "IonQ est la seule entreprise du secteur à réunir sous un même toit l'informatique quantique, les réseaux quantiques et la sécurité quantique", a écrit N. Quinn Bolton, analyste chez Needham, dans une note ** La direction a souligné que le Département de la Défense des États-Unis a récemment déclaré que les ordinateurs quantiques cryptographiques pourraient être possibles d'ici trois ans, a déclaré N. Quinn Bolton, ajoutant que ce fait

suscite un intérêt croissant pour les systèmes dedistribution de clés quantiques (QKD) de l'entreprise) "

** B. Riley Secs, qui a également une note d'achat, a relevé son estimation de 14 $ à 75 $

** "Nous pensons que les résultats stratégiques, technologiques et commerciaux solides et bien étayés renforcent matériellement la confiance dans une thèse de leadership commercial haussier...", a déclaré Craig Ellis, analyste chez B. Riley, dans une note

** Le vendredi, les actions des sociétés comparables ont également augmenté: Rigetti Computing RGTI.O a bondi de ~14 %, D-Wave Quantum QBTS.N a gagné 7,5 % et Quantum Computing

QUBT.O a grimpé de ~7 %

** 6 des 8 analystes couvrant IONQ, basé à College Park, Maryland, considèrent l'action comme "achetée" et 2 comme "conservée"; le PT médian est de 62,50 $, selon les données de LSEG

** Avec l'opération de lundi, les actions sont en hausse de ~39 % depuis le début de l'année