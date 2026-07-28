Ionic Digital, société spécialisée dans le minage de bitcoins et l'intelligence artificielle, est valorisée à 2,25 milliards de dollars lors de son introduction au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des informations générales sur l'entreprise, des détails sur l'introduction en bourse directe et les commentaires des analystes) par Pragyan Kalita

Ionic Digital IOND.O , une société spécialisée dans le minage de bitcoins et la fourniture d’infrastructures d’intelligence artificielle, a atteint une valorisation d’environ 2,25 milliards de dollars après la chute de son cours lors de son entrée en bourse mardi sur le Nasdaq.

Les actions de la société, qui est entrée en bourse par le biais d’une cotation directe, ont ouvert à 50 dollars chacune, soit une baisse de près de 5,7% par rapport au prix de référence de 53 dollars fixé lundi par le Nasdaq.

Ces débuts mitigés soulignent la volatilité des marchés mondiaux, les investisseurs s’interrogeant sur la nécessité de dépenses massives pour développer les capacités en IA.

"Ionic devrait constituer la plus importante cotation directe depuis 2021, après avoir récemment levé des fonds sur la base d’une valorisation d’environ 2,4 milliards de dollars", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

Une cotation directe permet à une entreprise de coter ses actions en bourse sans lever de nouveaux capitaux ni émettre de nouvelles actions, ce qui permet aux actionnaires existants de vendre leurs participations.

La plateforme de streaming musical Spotify et la société d’analyse de données Palantir comptent parmi les entreprises qui sont entrées en bourse par le biais d’une cotation directe.

Ionic Digital a été créée en 2024 afin d’acquérir les actifs de minage de bitcoins de Celsius Mining, qui avait obtenu l’autorisation d’un tribunal des faillites américain pour une restructuration en novembre 2023.

En 2025, Ionic s’est réorientée vers l’IA et les infrastructures de calcul haute performance, à l’instar d’un autre mineur de bitcoins, Hut 8, cherchant ainsi à tirer davantage de valeur de ses actifs énergétiques.

Peu après, elle a signé un bail de 10 ans avec le fournisseur de cloud IA Nscale, représentant environ 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel.

Plusieurs autres entreprises ont également opéré des réorientations similaires vers l’IA, notamment Smartbird

BIRD.O (anciennement Allbirds) et Rocket One RKTO.O (anciennement Hoth Therapeutics), cherchant à tirer parti de l’enthousiasme des investisseurs pour ce secteur.

"L’activité d’Ionic ne dispose peut-être pas d’un avantage concurrentiel très important, mais je ne la classerais pas dans la même catégorie qu’Allbirds ou Hoth, qui ressemblent davantage à des tentatives de la dernière minute pour sauver un peu de valeur en surfant sur la vague de l’IA", a déclaré Matt Kennedy.