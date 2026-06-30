Ionic Digital, société spécialisée dans le minage de bitcoins et l'intelligence artificielle, dépose une demande d'introduction directe au Nasdaq

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Ionic Digital, société spécialisée dans le minage de bitcoins et les infrastructures d’intelligence artificielle, a déposé lundi une demande d’introduction en bourse par le biais d’une cotation directe.

La société a été créée en janvier 2024 afin d’acquérir les actifs de minage de cryptomonnaies de Celsius Mining, une filiale de Celsius, qui a obtenu en novembre 2023 l’autorisation du tribunal des faillites américain pour une restructuration.

Une cotation directe permet à une société de coter ses actions existantes en bourse sans passer par une offre souscrite. Aucune nouvelle action n’est émise, et les initiés peuvent vendre leurs participations instantanément.

Les actionnaires enregistrés d’Ionic prévoient de vendre jusqu’à 10,8 millions d’actions ordinaires dans le cadre de cette cotation.

Dans le cadre de la réorganisation de Celsius, Ionic a émis environ 37 millions d’actions de classe A au profit des créanciers de Celsius, les transformant ainsi en actionnaires de la nouvelle société.

Basée dans le New Jersey, Celsius a déposé une demande de protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites en juillet 2022, un mois après avoir gelé les comptes de ses clients afin d’empêcher les retraits. Elle fait partie des nombreux prêteurs de cryptomonnaies à avoir fait faillite à la suite de la croissance rapide du secteur pendant la pandémie de COVID-19.

La semaine dernière, Ionic a levé 400 millions de dollars pour une valorisation pré-financement de 2 milliards de dollars lors d’un tour de table mené par de nouveaux investisseurs: Attestor, Oaktree Capital Management et Sachem Head Capital Management.

Ionic prévoit de coter ses actions au Nasdaq sous le symbole "IOND". J.P. Morgan, Jefferies et BTIG sont les conseillers financiers pour cette introduction en bourse.