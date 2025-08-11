IO Biotech bondit après que le vaccin contre le cancer s'est révélé prometteur lors d'une étude de stade avancé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de biotechnologie IO Biotech IOBT.O augmentent de 59,7 % à 2,89 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les patients ayant reçu son vaccin expérimental contre le cancer, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont montré une amélioration dans le cadre d'une étude tardive, mais le résultat n'était pas statistiquement significatif

** Dans une étude de stade avancé portant sur 407 patients, le vaccin a permis d'améliorer la survie sans progression chez des patients atteints d'un cancer de la peau avancé

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 96,7 % depuis le début de l'année