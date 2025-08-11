 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IO Biotech bondit après que le vaccin contre le cancer s'est révélé prometteur lors d'une étude de stade avancé
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de la société de biotechnologie IO Biotech IOBT.O augmentent de 59,7 % à 2,89 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que les patients ayant reçu son vaccin expérimental contre le cancer, en combinaison avec le Keytruda de Merck MRK.N , ont montré une amélioration dans le cadre d'une étude tardive, mais le résultat n'était pas statistiquement significatif

** Dans une étude de stade avancé portant sur 407 patients, le vaccin a permis d'améliorer la survie sans progression chez des patients atteints d'un cancer de la peau avancé

** La société prévoit de rencontrer la FDA américaine cet automne pour discuter des données et des prochaines étapes en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 96,7 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

