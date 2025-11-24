Invivyd progresse après avoir dévoilé un nouvel anticorps prometteur pour les enfants

24 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Invivyd IVVD.O augmentent de 2 % à 2,55 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir identifié un nouvel anticorps, VBY329, conçu pour prévenir les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants

** Le VRS est un virus qui peut provoquer de graves infections pulmonaires chez les nourrissons

** Les tests de laboratoire montrent que le VBY329 est plus efficace que les médicaments actuels de la société, le nirsevimab et le clesrovimab - IVVD

** Il combat également les souches de VRS qui ne répondent plus au nirsevimab, selon l'entreprise

** Le médicament est conçu pour rester plus longtemps dans le corps, ce qui peut donner aux bébés une protection plus longue - IVVD

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont plus que quintuplé depuis le début de l'année