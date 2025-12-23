Invivyd progresse alors que le fabricant de médicaments entame un essai de stade avancé pour l'anticorps de prévention COVID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Invivyd IVVD.O augmentent de 1,4 % à 2,92 $ avant la mise sur le marché
** La société déclare avoir commencé un essai clinique de stade avancé pour tester son anticorps expérimental COVID-19, VYD2311, en tant que traitement préventif de la maladie
** L'étude portera sur 1 770 adultes et adolescents; elle comparera des injections uniques à des injections mensuelles et à un placebo, selon la société
** Selon IVVD, l'objectif est d'offrir une alternative vaccinale aux personnes à haut risque cherchant à se protéger
** Les premiers résultats sont attendus pour le milieu de l'année 2026 - IVVD
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~133% depuis le début de l'année
