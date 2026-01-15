 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

InVivo va retirer Teract de la Bourse pour simplifier sa structure
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 20:56

Le groupe agricole français InVivo a annoncé jeudi son intention de retirer Teract de la cote en rachetant l'ensemble des actions restantes du distributeur, dont il est déjà actionnaire majoritaire. Cette opération s'inscrit dans une volonté de rationaliser la structure du groupe et de recentrer les activités de Teract dans un cadre plus propice à sa transformation industrielle et commerciale.

Teract avait été fondée en 2022 par les investisseurs Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse, avec l'ambition de bâtir un acteur intégré dans la distribution alimentaire durable. InVivo justifie ce retrait de la Bourse par le besoin d'une gouvernance simplifiée et de marges de manoeuvre accrues pour accélérer l'exécution de sa stratégie de long terme.

Une offre publique de rachat sera proposée au prix de 3,12 euros par action Teract, soit plus de trois fois le cours de clôture de jeudi, qui s'élève à 0,96 euro. À ce niveau, la valorisation boursière de Teract atteignait environ 67 millions d'euros. Le retrait doit permettre à l'entreprise d'opérer à l'abri des contraintes du marché et de mobiliser plus efficacement les investissements nécessaires à son développement.

Valeurs associées

TERACT
0,9620 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank