InVivo va retirer Teract de la Bourse pour simplifier sa structure
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 20:56
Teract avait été fondée en 2022 par les investisseurs Xavier Niel, Moez-Alexandre Zouari et Matthieu Pigasse, avec l'ambition de bâtir un acteur intégré dans la distribution alimentaire durable. InVivo justifie ce retrait de la Bourse par le besoin d'une gouvernance simplifiée et de marges de manoeuvre accrues pour accélérer l'exécution de sa stratégie de long terme.
Une offre publique de rachat sera proposée au prix de 3,12 euros par action Teract, soit plus de trois fois le cours de clôture de jeudi, qui s'élève à 0,96 euro. À ce niveau, la valorisation boursière de Teract atteignait environ 67 millions d'euros. Le retrait doit permettre à l'entreprise d'opérer à l'abri des contraintes du marché et de mobiliser plus efficacement les investissements nécessaires à son développement.
Valeurs associées
|0,9620 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Une importante cargaison de concentré d'uranium qui a quitté fin novembre le nord nigérien est bloquée à l'aéroport de Niamey depuis plusieurs semaines, un enjeu diplomatique et stratégique pour la junte au pouvoir dans ce pays sahélien qui a tourné le dos à la ... Lire la suite
-
Matignon juge "impossible" l'adoption du budget par un vote et annonce des "propositions" pour éviter la censure
Matignon a acté jeudi soir que le vote d'un budget était "désormais impossible" à l'Assemblée nationale, un secret de polichinelle au Parlement qui attend l'arrivée d'un 49.3 ou d'une ordonnance. Pour tenter d'obtenir un accord de non-censure avec le PS, le gouvernement ... Lire la suite
-
La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir
La Maison Blanche a assuré jeudi que l'Iran avait renoncé à 800 exécutions de manifestants prévues la veille, après que ses alliés du Golfe sont intervenus auprès de Donald Trump pour le dissuader de toute attaque. "Toutes les options restent sur la table côté ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 15 janvier - ** Les actions de la société d'investissement Main Street MAIN.N augmentent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer