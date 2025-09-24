Invitation webinaire actionnaires individuels le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 - Résultats semestriels 2025

Vaziva, pionnière de la dématérialisation des avantages aux salariés, et EuroLand Corporate sont heureux de convier les gérants et investisseurs particuliers à un webinaire le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 afin de commenter les Résultats semestriels 2025. L'événement aura lieu en direct le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 en présence de Christophe Kourdouly, Directeur Financier et de Marina Germain, CEO. Pour participer à cette visioconférence, nous vous remercions de vous inscrire via le lien ci-dessous avant le jeudi 9 octobre 2025 à 12 heures.
