CAC 40
7 838,63
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Invitation webinaire actionnaires individuels le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 - Résultats semestriels 2025
24/09/2025 à 16:00

Vaziva, pionnière de la dématérialisation des avantages aux salariés, et EuroLand Corporate sont heureux de convier les gérants et investisseurs particuliers à un webinaire le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 afin de commenter les Résultats semestriels 2025. L'événement aura lieu en direct le jeudi 9 octobre 2025 à 14h30 en présence de Christophe Kourdouly, Directeur Financier et de Marina Germain, CEO. Pour participer à cette visioconférence, nous vous remercions de vous inscrire via le lien ci-dessous avant le jeudi 9 octobre 2025 à 12 heures.

Valeurs associées

VAZIVA
44,8000 EUR Euronext Paris -0,44%

