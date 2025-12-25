 Aller au contenu principal
La Russie dit avoir fait une proposition à la France à propos de Laurent Vinatier
information fournie par Reuters 25/12/2025 à 12:27

Le citoyen français Laurent Vinatier

La Russie a fait une proposition à la France concernant le ‍chercheur français emprisonné Laurent Vinatier, a déclaré jeudi le Kremlin, ajoutant que la balle est désormais dans ‌le camp de Paris.

"Il y a eu des contacts appropriés entre nous et les Français", a ​déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, ⁠Dmitri Peskov. "Une proposition a été présentée à la France à ce propos. La balle est ⁠désormais dans ‍le camp de la France", a-t-il ajouté.

Lors ⁠de sa conférence de presse annuelle le 19 décembre dernier, le président Vladimir Poutine avait déclaré ne rien ​connaître du dossier et promis de se pencher sur le cas du chercheur, en réponse à une ⁠question d'un journaliste de TF1-LCI.

Arrêté en juin ​2024, Laurent Vinatier a été condamné à trois ​ans de ​prison en octobre de la même année pour ne ​pas s'être enregistré comme "agent ⁠de l'étranger". Il est visé depuis août dernier par une nouvelle accusation d'espionnage.

La France estime que Laurent Vinatier est arbitrairement détenu et demande sa libération.

Le président Emmanuel ‌Macron a rejeté en juillet 2024 les accusations d'espionnage formulées à l'encontre du chercheur par les autorités russes, dénonçant une campagne d'"intoxication" de Moscou en parallèle à la guerre en Ukraine.

(Dmitry Antonov; Jean-Stéphane Brosse pour ‌la version française)

