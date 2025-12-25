La Russie dit avoir fait une proposition à la France à propos de Laurent Vinatier

Le citoyen français Laurent Vinatier
La Russie a fait une proposition à la France concernant le chercheur français emprisonné Laurent Vinatier, a déclaré jeudi le Kremlin, ajoutant que la balle est désormais dans le camp de Paris.
"Il y a eu des contacts appropriés entre nous et les Français", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Une proposition a été présentée à la France à ce propos. La balle est désormais dans le camp de la France", a-t-il ajouté.
Lors de sa conférence de presse annuelle le 19 décembre dernier, le président Vladimir Poutine avait déclaré ne rien connaître du dossier et promis de se pencher sur le cas du chercheur, en réponse à une question d'un journaliste de TF1-LCI.
Arrêté en juin 2024, Laurent Vinatier a été condamné à trois ans de prison en octobre de la même année pour ne pas s'être enregistré comme "agent de l'étranger". Il est visé depuis août dernier par une nouvelle accusation d'espionnage.
La France estime que Laurent Vinatier est arbitrairement détenu et demande sa libération.
Le président Emmanuel Macron a rejeté en juillet 2024 les accusations d'espionnage formulées à l'encontre du chercheur par les autorités russes, dénonçant une campagne d'"intoxication" de Moscou en parallèle à la guerre en Ukraine.
(Dmitry Antonov; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
