Invibes Advertising : retrait de l'activité au premier trimestre

"Ce recentrage stratégique, couplé à l'accélération de nos développements IA, nous place en position de force pour créer davantage de valeur, offrir des solutions à forte valeur ajoutée à nos clients, et ouvrir une nouvelle phase de croissance durable", a commenté la direction de l'entreprise.

(AOF) - Invibes Advertising a fait état d'une baisse de 6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, à 5,2 millions d'euros. La société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale engage, dans ce contexte, "un recentrage stratégique majeur sur l’Europe afin de concentrer ses ressources sur ses principaux hubs – France, Espagne, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique – et maximiser la création de valeur sur ses marchés clés".

