INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Une croissance organique de +98% au 1er trimestre 2021.

Une croissance organique de +98% au 1er trimestre 2021

Paris, 28 avril 2021 - Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale, publie une croissance organique de +98% au 1er trimestre 2021.

Données consolidées

non auditées, en K€ T1 2021 T1 2020 ? Chiffre d'affaires consolidé 3 445 1 738 +98 %



Cette remarquable performance affichée sur les 3 premiers mois de l'année est le résultat d'une stratégie s'appuyant sur des leviers stratégiques majeurs qui portent la croissance du Groupe.

Poursuite de l'innovation avec le déploiement du réseau Invibes ID Network pour challenger les géants du Web

Basé sur le même principe que Unified ID Solutions, le réseau Invibes ID Network lancé par Invibes Advertising a pour objectif de proposer une alternative aux cookies tiers, dont la disparition a été annoncée début 2022, pour permettre aux annonceurs, de continuer à diffuser des publicités ciblées, de s'appuyer sur les emails hash que les visiteurs des sites Internet acceptent de communiquer, et analyser le comportement de navigation des utilisateurs entre plusieurs sites.

Ce projet permet à Invibes Advertising de challenger les géants du Web tant au niveau de la maîtrise technologique, de sa capacité à fédérer un réseau dense et international et de sa force de frappe dans l'identification et le ciblage des internautes, dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD). Les premières intégrations sont en cours en France et un déploiement est prévu à l'international à compter du 2ème trimestre 2021.

Accroissement de la proposition de valeur pour les marques et les agences

Sur la période, la dynamique commerciale d'Invibes Advertising s'est accélérée, portée par une visibilité toujours plus forte auprès des grandes enseignes internationales et des agences.

Invibes Advertising a ainsi mené au 1er trimestre 2021 de nombreuses campagnes publicitaires pour le compte de Chanel, Deutsche Telekom, Amazon, Disney +, LinkedIn, Johnson & Johnson, Beiersdorf, Nespresso, Dyson, Amazon, Orange, Samsung, Audi, Barilla, Unicredit, BMW, MaxMara, UK Government, The Very Group, Microsoft, Lionsgate, Panasonic...

La proposition de valeur unique qui caractérise l'offre de la Société, sa notoriété sur le marché de la publicité digitale en Europe, sa capacité à innover constamment, la qualité de ses équipes seront des catalyseurs forts de sa croissance future.

Perspectives

La stratégie d'Invibes Advertising qui repose sur une plateforme technologique propriétaire intégrant data et intelligence artificielle pour assurer à ses clients un meilleur ciblage et une efficacité maximum de leurs campagnes porte ses fruits. Au-delà du nombre de clients qui s'est accru fortement ces derniers mois, le panier moyen a également continué de progresser significativement. Ces performances, associées à une structure financière solide permettent à Invibes Advertising d'être confiant dans le maintien d'un rythme de croissance soutenu en 2021, comme la Société avait l'habitude de l'enregistrer avant la crise sanitaire.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.



Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv



Financial & Corporate Contacts:

Invibes Advertising

Kris Vlaemynck, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe Ossola

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

Group Investor Relations

Actifin

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

Financial Media Relations

Actifin

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19