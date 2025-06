INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising signe un accord exclusif avec SMC Group pour le déploiement de sa technologie d'in-feed advertising aux Émirats arabes unis.

Communiqué de presse

Invibes Advertising signe un accord exclusif avec SMC Group pour le déploiement de sa technologie d'in-feed advertising aux Émirats arabes unis

Paris, le 18 juin 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , est heureux d'annoncer la signature d'un accord exclusif au Royaume Uni avec SMC Group, acteur majeur des solutions de publicité et de marketing digital. Cet accord vise à déployer la technologie propriétaire de publicité in-feed d'Invibes sur les marchés du Golfe (GCC).

Ce partenariat stratégique constitue une étape majeure pour les deux groupes. Aux termes de cet accord, Invibes associera sa technologie dopée par l'IA générative – offrant créativité inégalée, ciblage ultra-précis et solutions sectorielles sur mesure – avec l'expertise marché et la puissance média de SMC Group à travers la région MENA.

SMC Group représente plusieurs acteurs médias de premier plan, dont la Saudi Broadcasting Authority (SBA), beIN Sports, Saudi Airlines, la plateforme Webook, les sites Mawdoo3 et Webedia. Le groupe détient également les droits d'exploitation du Alawwal Park (stade de l'Université du Roi Saoud), renforçant ainsi sa présence dynamique et stratégique dans la région.

Grâce à cette collaboration, les annonceurs présents sur les marchés du GCC auront un accès direct aux formats publicitaires in-feed innovants d'Invibes, conçus pour maximiser l'engagement des audiences et transformer chaque impression en impact significatif.

Mohamed AlKhereiji , Président de SMC Group, déclare à cette occasion :

« Nous sommes fiers d'annoncer ce partenariat exclusif avec Invibes, en parfaite cohérence avec notre stratégie ambitieuse d'expansion digitale. Nous souhaitons proposer aux Émirats et à la région les dernières innovations en matière de publicité. Notre objectif est de créer des expériences publicitaires plus immersives et à fort impact, au bénéfice des marques comme des consommateurs. Nous nous réjouissons à l'idée de construire un partenariat pérenne et de consolider notre position de partenaire stratégique et de leader des solutions publicitaires intégrées et innovantes au Moyen-Orient, en apportant une valeur durable à nos clients et en contribuant à la croissance à long terme du secteur des médias et de la publicité. »

Caroline Lidington, Managing Director d'Invibes Advertising ajoute :

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec SMC pour introduire notre technologie in-feed de nouvelle génération aux Émirats arabes unis », . « En combinant notre plateforme de GenAI à l'expertise régionale et aux capacités de diffusion de SMC, nous offrons aux annonceurs un nouveau levier puissant pour engager leurs audiences et accélérer leur croissance au sein du GCC. »

À propos de SMC Group

Fondé en 2018 et basé à Riyad, SMC Group est un acteur majeur de la publicité, spécialisé dans la valorisation et la commercialisation d'actifs médias premium à l'échelle régionale. Le groupe représente plusieurs plateformes médias de premier plan, parmi lesquelles la Saudi Broadcasting Authority (SBA), beIN Sports , Saudi Airlines , Webook , Mawdoo3 et Webedia , offrant ainsi un accès stratégique à des audiences influentes via des canaux médiatiques variés.

SMC propose également des solutions intégrées couvrant les droits publicitaires, les partenariats de sponsoring et les technologies de publicité digitale, permettant aux marques de générer davantage de valeur pour leurs clients et partenaires, dans une approche à la fois durable et innovante.

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

