INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Résultats semestriels 2024.

Paris, le 25 septembre 2024 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie ses résultats du 1 er semestre 2024.

Données consolidées

non auditées, en k€ S1 2024 [1] S1 2023 1 Δ Chiffre d'affaires 11 728 12 084 -2,9% Achats et charges externes (7 694) (7 277) +5,7% Charges de personnel (6 403) (5 484) +16,8% Capitalisation des immo. incorporelles 850 846 - EBITDA [2] (1 811) 195 (2 006) K€ Dotations aux amortissements et provisions (706) (583) +21,1% Résultat opérationnel (2 517) (388) (2 129) K€ Résultat financier (74) (29) - Impôt (4) (3) - Résultat net (2 595) (420) (2 175) K€

Chiffre d'affaires consolidé en repli de 3% malgré une croissance de +16% à l'international

Au 1 er semestre 2024, Invibes enregistre un chiffre d'affaires de 11,7 M€ en baisse de 2,9% par rapport au 1 er semestre 2023 (pro forma 1 ).

Cette diminution des ventes s'explique principalement par une situation commerciale plus difficile sur le marché français. Afin de normaliser cette situation, des mesures correctives ont été prises avec de nouveaux recrutements, conjugués à une réorganisation de l'équipe de vente, qui devraient produire leurs premiers effets au cours du second semestre.

Hors de France, Invibes continue d'afficher une dynamique positive, enregistrant une croissance de +16 % au 1 er semestre 2024. Les marchés scale-up au Royaume-Uni et en Allemagne ont particulièrement bien performé, enregistrant une croissance combinée de +55 % au premier semestre.

Afin de capitaliser sur ces succès internationaux, Invibes a étendu sa présence géographique en ouvrant sur la période des bureaux sur des marchés clés, notamment aux États-Unis et à Singapour, et une ouverture prochaine au Mexique. Cette démarche stratégique d'expansion internationale vise à renforcer son offre multi-pays (campagnes publicitaires menées simultanément dans plusieurs pays) et à attirer davantage de clients internationaux.

Des résultats intégrant des investissements stratégiques pour la croissance future du Groupe. Forte progression de l'EBITDA des pays en phase de scale up.

Après avoir engagé des mesures d'optimisation de ses coûts au deuxième semestre 2023, Invibes a réinitié un nouveau cycle d'investissements ciblés en priorisant deux grands axes :

Le développement de ses solutions verticales spécifiques à certaines industries, telles que Smart Targeting Travellers pour le secteur du tourisme ou Dealership pour les réseaux de magasins, en y intégrant l'intelligence artificielle générative, plébiscitées par les annonceurs car maximisant leur retour sur investissements ;

Le recrutement stratégique de commerciaux expérimentés pour optimiser les négociations avec les annonceurs et sécuriser des accords-cadres internationaux.

Ces efforts d'investissements pour soutenir la croissance du groupe, conjugués à des dépenses non cash de 296 k€ liées à la cession de ML2GROW (non récurrent), 264 k€ provenant de l'exercice d'un plan d'options sur actions, et 220 k€ associés à l'ouverture d'opérations aux Etats-Unis et à Singapour se sont traduits par un EBITDA consolidé en repli sur le semestre.

La ventilation de l'EBITDA selon la maturité des pays est la suivante :

Données consolidées,

Non auditées, en k€ S1 2024 (1) S1 2023 (1) Δ Pays existants (a) Chiffre d'affaires 6 232 7 975 -21,9% EBITDA 1 029 2 547 -59,6% % EBITDA 17% 32% Scale-up (b) Chiffre d'affaires 5 208 3 584 +45,3% EBITDA 757 133 x5,7 % EBITDA 15% 4% Nouveaux pays (start-up) (c) Chiffre d'affaires 287 524 -45,2% EBITDA (575) (392) -47,7% % EBITDA - - Frais généraux Groupe (d) (2 737) (2 094) +30,7%% EBITDA consolidé (1 525) 194 (1 719)

(a) France, Espagne, Suisse

(b) Allemagne, Royaume Uni, Italie et Belgique

(c) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du Sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque, Etats-Unis et Singapour

(d) Hors CAPEX

Dans les pays dans lesquels Invibes est implanté depuis le plus longtemps (France, Espagne, Suisse), l'EBITDA a été principalement pénalisé par la baisse des ventes sur le marché français, atteignant 17% du chiffre d'affaires de la période.

Dans les pays en phase de scale-up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Belgique), l'EBITDA a été multiplié par près de 6, atteignant 15% du chiffre d'affaires. Cela démontre la robustesse du modèle de développement à l'international d'Invibes qui repose sur sa capacité à déployer rapidement et avec succès ses activités dans un nouveau pays pour qu'il contribue à la rentabilité moins de deux ans après son lancement.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, Invibes affiche une perte opérationnelle de (2,5) M€ et une perte nette de (2,6) M€.

Une structure bilantielle solide pour accompagner le développement

Avec 14,7 M€ de trésorerie brute (qui comprend 2,5 M€ d'affacturage déconsolidant) et une position trésorerie nette de 9,4 M€ au 30 juin 2024, le Groupe dispose de la capacité financière nécessaire pour financer son développement futur.

Perspectives

Au regard de la saisonnalité habituelle de l'activité, et en tenant compte que les éléments non récurrents ont été comptabilisés lors des six premiers mois, nous anticipons une amélioration significative de notre EBITDA au second semestre par rapport au premier semestre 2024.

[1] Après revue par les Commissaires aux Comptes, et afin de se conformer aux règles comptables en vigueur, la déconsolidation de ML2Grow ne sera effective qu'à compter du 1er avril 2024. Toutefois, à des fins de comparabilité et afin de refléter le nouveau périmètre économique, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 comme celui du 1er semestre 2024 ont été retraités de ML2Grow.

[2] Inclut les coûts non récurrent associés à la cession de ML2Grow au 1 er semestre 2024 pour un montant de 292 K€.