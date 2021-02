INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Poursuite d'une forte croissance au 4ème trimestre 2020.

Communiqué de presse

Poursuite d'une forte croissance au 4ème trimestre 2020

Croissance de +26 % au 4 ème trimestre 2020 (vs. T4 2019)

trimestre 2020 (vs. T4 2019) Chiffre d'affaires annuel 2020 en hausse de +19 %

Lancement en décembre des premières campagnes pan-européennes

Accroissement du reach : un réseau de 800 éditeurs totalisant 200 millions de visiteurs uniques

2021 : confiance dans le retour à un rythme de croissance plus soutenu

Paris, 3 février 2021 - Invibes Advertising, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), publie son chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre

2020 et l'exercice 2020.

Données consolidées

non auditées, en K€ 2020 2019 ? 1er trimestre 1 738 1 224 +41 % 2ème trimestre 1 928 2 386 -19 % 3ème trimestre 2 838 2 058 +38 % 4ème trimestre 5 054 4 008 +26 % TOTAL année 11 558 9 699 + 19 %

Croissance de +26 % du chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2020

Dans la poursuite du trimestre précédent, Invibes Advertising affiche une nouvelle croissance à deux chiffres au 4ème trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 5,1 M€ en hausse de +26%.

En cumul, le chiffre d'affaires annuel 2020 s'établit à 11,6 M€ en progression de +19 %.

Près de 100 nouveaux clients signés et plus de 230 campagnes réalisées au T4 2020

Au 4ème trimestre, de nombreuses grandes enseignes internationales ont choisi l'offre d'Invibes Advertising pour conduire leurs campagnes publicitaires.

Au cours de cette période, près de 100 nouveaux annonceurs ont signé une première campagne avec Invibes Advertising, séduits par ses formats publicitaires non intrusifs qui permettent de générer un engagement accru de l'utilisateur au bénéfice de la marque et de son image.

Plus de 230 campagnes ont ainsi été lancées par des annonceurs de tous secteurs qui souhaitaient intensifier leur communication dans ces temps de crise exceptionnelle : constructeurs automobiles (BMW, Citroën, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Land Rover, Volkswagen), distributeurs (Amazon, Decathlon, E. Leclerc, Fnac Darty, La Redoute), Luxe (Chanel, Clarins, Frédérique Constant, Longchamp, Montblanc, Sisley, Swarovski), IT (Acer, Asus, Dell, HP, Huawei, IBM, Nikon, Panasonic), ...

Lancement des premières campagnes pan-européennes

Comme annoncé, Invibes Advertising a lancé son offre pan-européenne avec des premières campagnes multi-pays pour le compte de deux nouveaux clients :

Moncler, le spécialiste italien de doudounes haut de gamme et de vêtements de ski a déployé une campagne dans 4 pays : Allemagne, France, Italie, Royaume Uni ;

Blizzard Entertainment, société américaine de développement et d'édition de jeux vidéo a déployé une campagne dans 4 pays : Allemagne, Espagne, France, Royaume Uni.

Ces lancements confirment la volonté des grandes marques internationales de s'appuyer sur un acteur capable de leur proposer des dispositifs de campagnes publicitaires pilotés à l'échelle européenne. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2021 avec le lancement prévu d'autres campagnes pan-européennes sur l'année.

Accroissement du reach : un réseau de 800 éditeurs totalisant 200 millions de visiteurs uniques

Facteur clé de son expansion, et élément décisif dans la conquête de nouveaux annonceurs, le réseau d'éditeurs que fédère Invibes Advertising s'est élargi au 4ème trimestre à de nouvelles collaborations avec des groupes medias tels que Reworld Media et Groupe Bayard en France, Mediamond en Italie, 1XL au Royaume Uni ou encore Eurosport sur l'ensemble de ses marchés.

Ces nouveaux éditeurs viennent rejoindre le réseau d'Invibes Advertising pour la qualité des expériences publicitaires proposées et pour bénéficier de revenus optimisés. Au total, 800 éditeurs de site web collaborent aujourd'hui avec Invibes Advertising, totalisant un reach de 200 millions de visiteurs uniques, dont 46,1 millions pour la France[1].

Perspectives 2021 : confiance dans le retour à un rythme de croissance plus soutenu

Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'année 2020 aura permis à Invibes Advertising de maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.

Pour l'exercice 2021 qui vient de s'ouvrir, Invibes Advertising est confiant dans un retour progressif à un rythme de croissance plus soutenu, tel que le groupe avait l'habitude de l'enregistrer avant la crise. Pour y parvenir Invibes Advertising s'appuiera sur la puissance de son empreinte géographique européenne, fort de la dynamique des pays récemment ouverts (Royaume-Uni, Italie, Belgique) conjuguée au fort potentiel de développement des pays déjà installés comme l'Allemagne.

Le Groupe continuera également de capitaliser sur ses fondamentaux :

Des solutions aux performances bien supérieures aux autres offres sur le marché ;

Une présence commerciale dans les 7 principaux pays européens, lui permettant une approche transversale et pan-européenne de ses campagnes publicitaires, qui répond aux attentes des grandes enseignes internationales ;

Une innovation constante lui permettant de proposer des formats non intrusifs sans cesse renouvelés et toujours plus efficaces ;

Un réseau d'éditeurs européens toujours plus dense, offrant une puissance de diffusion inégalée pour ses campagnes (reach) ;

Un portefeuille de clients fidèles, en constante croissance, convaincus par les solutions d'Invibes Advertising qui génèrent des résultats bien au-dessus des standards du marché.

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Paris (Ticker : ALINV - ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Invibes Advertising

Kris Vlaemynck, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe Ossola

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

Group Investor Relations

Actifin

Alexandre Commerot

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

Financial Media Relations

Actifin

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19

[1] Médiamétrie/ NetRatings, Novembre 2020