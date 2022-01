INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising lance une augmentation de capital par placement privé pour financer l'accélération de sa croissance

Invibes Advertising lance une augmentation de capital par placement privé pour financer l'accélération de sa croissance

Augmentation de capital en numéraire via la construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 15 millions d'euros

Paris, le 26 janvier 2022 – 17h45 – Invibes Advertising, société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 15 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit de préférence au profit d'une catégorie de personnes, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés européens, tels que visés au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CETexte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Une augmentation de capital pour financer l'accélération de la croissance

Dans la poursuite de la croissance exceptionnelle observée en 2021 (>100% de croissance), cette levée de fonds a pour objet de permettre à la Société de financer ses ambitions internationales et ses projets stratégiques en vue d'accélérer son développement, autour de

5 grands leviers :

Le renforcement commercial des pays existants qui recèlent encore un réservoir considérable de croissance ;

qui recèlent encore un réservoir considérable de croissance ; L'ouverture de nouveaux pays , qui deviennent contributifs seulement quelques mois après avoir été ouverts, forts de la capacité du Groupe à modéliser leur ROI en s'appuyant sur le succès des lancements dans plus de 10 pays ;

, qui deviennent contributifs seulement quelques mois après avoir été ouverts, forts de la capacité du Groupe à modéliser leur ROI en s'appuyant sur le succès des lancements dans plus de 10 pays ; Le renforcement de la plateforme technologique , un atout décisif pour conserver une avance sur la concurrence et gagner de nouvelles parts de marché ;

, un atout décisif pour conserver une avance sur la concurrence et gagner de nouvelles parts de marché ; Le lancement d'une plateforme 100% self-service dédiée aux PME , qui représente un formidable potentiel de croissance à conquérir ;

, qui représente un formidable potentiel de croissance à conquérir ; Le développement de sa filiale ML2Grow spécialisée dans les services aux entreprises pour les projets de Big Data et d'intelligence artificielle.

Invibes Advertising rappelle que cette feuille de route ambitieuse doit lui permettre d'atteindre à l'horizon 2024 un chiffre d'affaires de 100 M€, réalisé pour une partie significative en organique, et pour partie par croissance externe.

Modalités de l'offre

L'opération consiste en un placement privé, dans le cadre d'une augmentation de capital approuvée ce jour par le conseil d'administration d'Invibes Advertising SA sur la base du capital autorisé et avec suppression du droit de préférence (article 7:198 juncto articles 7:177, 7:178, 7:179 et 7:188 à 7:197 du Code des sociétés et des associations).

Les actions nouvelles émises seront des actions ordinaires, ayant les mêmes droits que les actions existantes, autres que les actions existantes détenues par VP Ventures SA, dont le siège social est situé Reigerstraat 8, 9000 Gand, inscrite au registre des personnes morales de Gand, division de Gand, sous le numéro d'entreprise 0477.693.920 (lesquelles sont assorties d'une pluralité de droit de vote), et ont les mêmes droits que les actions existantes en ce qui concerne les dividendes de l'exercice comptable en cours le cas échéant, et pour tous les exercices comptable ultérieurs.

L'augmentation de capital au moyen d'un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding ») ne dépassera pas la totalité du capital autorisé disponible, soit 20 millions d'euros.

L'offre est réservée, dans l'Espace Économique Européen, aux « investisseurs qualifiés », tels que ce terme est défini à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, et, aux Etats-Unis, aux « Qualified Institutional Buyers » au sens de la Rule 144A du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act ») ou des

« Institutional Accredited Investors » au sens de la Regulation D du Securities Act, en se fondant sur une exemption d'enregistrement prévue du Securities Act.

Le placement privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore le

27 janvier 2022 avant bourse.

Invibes Advertising indique avoir d'ores et déjà reçus des engagements de souscription de deux actionnaires historiques, NextStage et Generis Capital Partners, pour un montant d'au moins 6 millions d'euros.

Invibes Advertising annoncera le résultat du placement privé dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse précisant notamment le nombre final des actions nouvelles émises et le prix d'émission.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital devrait intervenir dans les 2 jours de bourse à compter de la clôture de l'augmentation de capital.

Atout Capital intervient comme conseil dans le cadre de l'opération et TP ICAP (Europe) SA en tant que Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre du placement privé.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur les objectifs de Invibes Advertising. Invibes Advertising considère que ces projections reposent sur des informations actuellement disponibles par Invibes Advertising et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci ne constituent en aucun cas des garanties d'une performance future et peuvent être remises en cause par l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et par un certain nombre de risques et d'incertitudes visés dans le présent communiqué.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Invibes Advertising dans un quelconque pays.

Pour rappel, en application des dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129, l'offre des actions de la Société dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, notamment auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Des informations détaillées concernant Invibes Advertising, notamment sur son activité, ses résultats et ses facteurs de risque ont été présentées dans le rapport financier annuel sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 publié en 2021 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2020. Ces documents ainsi que d'autres informations réglementées et communiqués de presse peuvent être consultés sur le site internet de la Société ( https://www.invibes.com ).

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une offre publique des actions Invibes Advertising aux États-Unis ou dans un quelconque pays.

Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 22 mars 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext Growth Paris (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

