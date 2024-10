INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Croissance de +4% du chiffre d'affaires au T3 2024.

Communiqué de presse

Croissance de +4% du chiffre d'affaires au T3 2024

Paris, le 23 octobre 2024 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et des neuf premiers mois de 2024.

Données consolidées

non auditées, en K€ 2023 [1] 2024 1 Δ 1 er trimestre 5 202 5 493 +6% 2 ème trimestre 6 754 6 243 -8% 3 ème trimestre 5 854 6 071 +4% TOTAL 9 mois 17 810 17 807 stable

Au troisième trimestre 2024, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 6,1 M€, en progression de +4% par rapport au 3 ème trimestre 2023 en base pro forma 1 . En cumul sur les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires cumulé ressort stable à 17,8 M€ 1 .

L'activité en France, après un fléchissement temporaire des ventes au deuxième trimestre, a renoué avec la croissance au troisième trimestre grâce à la mise en œuvre rapide de mesures correctives par le Groupe, intégrant recrutements ciblés et réorganisation de l'équipe commerciale.

À l'international, les marchés scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) restent dynamique avec une nouvelle croissance à deux chiffres.

Intégration de l'intelligence artificielle générative au coeur des solutions

Poursuivant ses initiatives stratégiques, Invibes a dévoilé en octobre une approche innovante visant à développer des solutions spécifiques pour répondre aux défis propres à chaque industrie, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle générative (GenAI).

En combinant la puissance de la GenAI avec la créativité publicitaire de ses équipes, Invibes crée des campagnes hyper-personnalisées qui améliorent significativement l'engagement des audiences et maximisent les taux de conversion.

Cette approche positionne les annonceurs à l'avant-garde de la publicité digitale, leur offrant la possibilité d'établir des connexions authentiques et durables avec leurs consommateurs tout en saisissant les opportunités de croissance spécifiques à leur secteur.

Poursuite du développement de solutions verticales avec le lancement d'Invibes Fashion

Fort des succès de Drive-to-Dealership pour l'industrie automobile ou de Smart Targeting Travellers pour le secteur du tourisme, Invibes lancera dans les prochaines semaines Invibes Fashion, une solution dédiée aux marques de mode et de luxe.

Illustrant la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle générative dans ses solutions, Invibes propose avec Invibes Fashion des campagnes publicitaires hyper personnalisées et engageantes, en phase avec les attentes des consommateurs de ce secteur exigeant. Invibes Fashion vise à maximiser le retour sur investissement des annonceurs en alliant analyse de données avancée et personnalisation sur mesure.

Avec déjà 20 % de son chiffre d'affaires généré par ces solutions verticales, Invibes accélére le développement d'offres innovantes, adaptées aux besoins de chaque industrie, pour positionner ses annonceurs à la pointe de l'innovation publicitaire.

Priorités stratégiques

Dans un environnement toujours difficile et exigeant, Invibes poursuivra sa stratégie axée autour de 4 priorités :

L'intégration continue de l'intelligence artificielle générative au cœur de ses solutions publicitaires pour renforcer la personnalisation des campagnes et leur efficacité, maximisant ainsi le retour sur investissement des annonceurs tout en augmentant l'engagement des audiences ;

le développement de solutions verticales innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque industrie. Invibes prévoit d'étendre son offre avec de nouvelles solutions verticales, à l'instar de celles déjà dédiées à des secteurs comme la mode, l'automobile et le tourisme, afin d'apporter des réponses sur mesure aux défis marketing uniques de chaque secteur ;

Un recrutement ciblé et une réorganisation verticale de ses équipes commerciales : en spécialisant ses équipes commerciales par industrie, Invibes pourra mieux comprendre les enjeux propres à chaque secteur, améliorant ainsi l'efficacité des campagnes publicitaires grâce à des solutions hautement personnalisées ;

L'expansion géographique, avec l'ouverture récente de bureaux aux États-Unis et Singapour, qui devrait prochainement contribuer au chiffre d'affaires du Groupe.

En s'appuyant sur ces leviers stratégiques, Invibes vise ainsi à dynamiser la croissance future du Groupe et à consolider sa position de leader de l'innovation publicitaire.

[1] Après revue par les Commissaires aux Comptes, et afin de se conformer aux règles comptables en vigueur, la déconsolidation de ML2Grow ne sera effective qu'à compter du 1 er avril 2024. Toutefois, à des fins de comparabilité et afin de refléter le nouveau périmètre économique, le chiffre d'affaires à fin septembre a été retraité de ML2Grow pour les années 2023 et 2024.