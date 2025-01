INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024

Paris, le 22 janvier 2025 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , publie son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre et de l'exercice 2024.

Ventilation du chiffre d'affaires consolidé par trimestre

Données consolidées

non auditées, en K€ 2023 [1] 2024 1 Δ 1 er trimestre 5 202 5 493 +6% 2 ème trimestre 6 754 6 243 -8% 1 ER SEMESTRE 11 956 11 736 -2% 3 ème trimestre 5 854 5 990 +2% 4 ème trimestre 10 390 8 714 -16% 2 ÈME SEMESTRE 16 244 14 785 -9% TOTAL ANNÉE 28 200 26 440 -6%

Dans un environnement toujours difficile et exigeant, Invibes enregistre au 4 ème trimestre 2024 un chiffre d'affaires consolidé de 8,7 M€, en baisse de 16% par rapport au 4 ème trimestre 2023 en base pro forma 1 .

En cumul sur l'exercice, le chiffre d'affaires cumulé ressort à 26,4 M€ 1 , en baisse de 6%.

Ventilation du chiffre d'affaires consolidé par maturité de pays

Données consolidées non auditées, en M€

Données consolidées

non auditées, en K€ 2023 1 2024 1 Δ Pays existants (1) 17 300 13.785 -20% Scale-up (2) 9 900 11 826 +19% Start-up (3) 1 000 829 -17% TOTAL ANNÉE 28 200 26 440 -6%

(1) France, Espagne, Suisse

(2) Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique

(3) Suède, Norvège, Danemark, Afrique du Sud, Pays-Bas, EAU, Pologne, République Tchèque, Etats-Unis et Singapour

En France, malgré un regain de croissance au troisième trimestre grâce à la mise en œuvre rapide de mesures correctives par le Groupe, intégrant recrutements ciblés et réorganisation de l'équipe commerciale, les ventes sur la région enregistrent une nouvelle baisse notable au quatrième trimestre pénalisé par un marché difficile.

En outre, les marchés scale up (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique) confirment leur dynamisme avec 4 trimestres de croissance sur l'exercice, permettant d'enregistrer une croissance sur l'année 2024 de +19% sur ces marchés.

Il convient de noter que hors France, le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 aurait affiche une croissance 1 .

Confirmation des priorités stratégiques en 2025

Fort de fondamentaux toujours solide et en dépit d'un contexte défavorable, Invibes est confiant dans sa capacité à retrouver rapidement le chemin de la croissance en s'appuyant sur ses priorités stratégiques :

L'intégration continue de l'intelligence artificielle générative au coeur de ses solutions publicitaires pour renforcer la personnalisation des campagnes et leur efficacité, maximisant ainsi le retour sur investissement des annonceurs tout en augmentant l'engagement des audiences ;

Le développement de solutions verticales innovantes adaptées aux besoins spécifiques de chaque industrie. Invibes prévoit d'étendre son offre avec de nouvelles solutions verticales, à l'instar de celles déjà dédiées à des secteurs comme la mode, l'automobile et le tourisme, afin d'apporter des réponses sur mesure aux défis marketing uniques de chaque secteur ;

Un recrutement ciblé et une réorganisation verticale de ses équipes commerciales : en spécialisant ses équipes commerciales par industrie, Invibes pourra mieux comprendre les enjeux propres à chaque secteur, améliorant ainsi l'efficacité des campagnes publicitaires grâce à des solutions hautement personnalisées.

Prochaine publication : résultats annuels 2024, le 26 mars 2025 (post bourse).

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour optimiser le potentiel des campagnes grâce à des solutions créatives et des ciblage spécifiques à chaque secteur. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, offrant une efficacité inégalée et une valeur durable pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Amazon, Danone, LVMH, LEGO et Toyota, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

Rethink Possibilities

www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext

(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :

LinkedIn @Invibes Advertising X @Invibes_adv

Financial & Corporate Contacts:

Kris Vlaemynck, co-CEO

kris.vlaemynck@invibes.com

[1] Après revue par les Commissaires aux Comptes, et afin de se conformer aux règles comptables en vigueur, la déconsolidation de ML2Grow ne sera effective qu'à compter du 1 er avril 2024. Toutefois, à des fins de comparabilité et afin de refléter le nouveau périmètre économique, les chiffres d'affaires des quatrième trimestre et annuel ont été retraitée de ML2Grow pour les années 2023 et 2024.