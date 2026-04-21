INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Calendrier financier de l'exercice 2026.

Communiqué de presse
Calendrier financier de l'exercice 2026
Paris, le 21 avril 2026 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son calendrier financier pour l'exercice 2026 :
- 13 mai 2026 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
- 28 juillet 2026 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
- 29 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026
- 28 octobre 2026 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
- 27 janvier 2027 : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026
- 31 mars 2027 : Résultats annuels 2026
Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.
À propos d'Invibes Advertising
Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.
La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.
Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.
Rethink Possibilities
www.invibes.com
Invibes Advertising est cotée sur Euronext
(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).
Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :
www.invibes.com/investors
Suivez en direct les dernières actualités d'Invibes Advertising :
LinkedIn @Invibes Advertising
Financial & Corporate Contacts:
Nicolas Pollet, co-CEO
nicolas.pollet@invibes.com
- SECURITY MASTER Key : xWlrYsVql2eXlZxrk52bbZNqmZeVl2WVmmKexmRxap+bm3Bim2loZpmVZnJonGZn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97711-2026-04-21-cp-invibes-advertising-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer