INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Calendrier financier de l'exercice 2026.

Communiqué de presse

Calendrier financier de l'exercice 2026

Paris, le 21 avril 2026 – Invibes Advertising (Invibes), société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , annonce son calendrier financier pour l'exercice 2026 :

13 mai 2026 : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026

trimestre 2026 28 juillet 2026 : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026

trimestre 2026 29 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026

28 octobre 2026 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

trimestre 2026 27 janvier 2027 : Chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 31 mars 2027 : Résultats annuels 2026

Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.

À propos d'Invibes Advertising

Chez Invibes, notre mission est de créer un impact positif pour les marques et de générer des résultats commerciaux grâce à des solutions publicitaires performantes, qui valorisent la singularité de chaque campagne.

La technologie propriétaire d'Invibes exploite des solutions alimentées par l'intelligence artificielle générative (GenAI) pour renforcer l'impact des campagnes—offrant des expériences publicitaires hyper-personnalisées et axées sur la performance, adaptées à chaque audience et à chaque contexte. En combinant des créations hyper-personnalisées et un ciblage précis, Invibes garantit que les campagnes résonnent profondément avec les consommateurs, générant un engagement inégalé, une amélioration de la notoriété et un impact commercial réel pour les annonceurs.

Pour collaborer avec des entreprises mondiales de premier plan comme Microsoft, Coca-Cola, IKEA, Volkswagen ou H&M, nous comptons sur des personnes exceptionnelles. Chez Invibes, nous cultivons un environnement dynamique et ouvert qui favorise l'innovation, la croissance et les #GoodVibes, qui se reflètent auprès de nos clients.

Rethink Possibilities

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Invibes Advertising est cotée sur Euronext

(Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316).

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