INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Calendrier de communication financière 2020/2021.

Calendrier de communication financière 2020/2021

Paris, 28 mai 2020 - INVIBES ADVERTISING, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed), annonce son calendrier de communication financière 2020/2021 :

21 juillet 2020 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020

semestre 2020 29 septembre 2020 : Résultats semestriels 2020

12 novembre 2020 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2020

trimestre 2020 3 février 2021 : Chiffre d'affaire annuels 2020

22 mars 2021 : Résultats annuels 2020

Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

