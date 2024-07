INVIBES ADVERTISING : Invibes Advertising : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, le 12 juillet 2024 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Invibes Advertising (BE0974299316 – ALINV FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

6 598 titres

17 382,53 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achat 22 863 titres 141 136,88 EUR 401 transactions Vente 21 386 titres 130 348,10 EUR 350 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 121 titres

28 926,33 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 17/11/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6 000 titres

50 000,00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/01/2024 au 28/06/2024

DATE ACHAT VENTE Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux 01/01/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/01/2024 3 351 1 855,96 2 23 124,60 03/01/2024 3 321 1 684,48 1 1 5,28 04/01/2024 1 1 5,32 2 181 962,92 05/01/2024 4 322 1 629,32 3 331 1 760,26 08/01/2024 3 171 899,46 2 171 909,66 09/01/2024 2 11 58,14 1 1 5,34 10/01/2024 1 1 5,28 2 171 919,88 11/01/2024 2 121 636,50 2 161 866,10 12/01/2024 2 100 528,10 5 462 2 524,92 15/01/2024 2 28 149,52 3 245 1 345,10 16/01/2024 1 1 5,40 10 1 051 6 025,80 17/01/2024 3 326 1 913,38 4 291 1 763,48 18/01/2024 2 101 597,98 3 221 1 343,58 19/01/2024 4 416 2 472,88 2 111 679,18 22/01/2024 1 1 6,00 1 1 6,00 23/01/2024 5 691 4 007,58 2 29 173,42 24/01/2024 3 255 1 476,52 13 1 028 6 363,62 25/01/2024 1 1 6,54 19 1 226 8 557,08 26/01/2024 1 1 7,00 8 401 3 005,80 29/01/2024 2 22 165,58 3 101 782,66 30/01/2024 10 888 6 566,36 1 1 7,78 31/01/2024 7 540 3 768,96 4 183 1 302,92 01/02/2024 4 306 2 086,40 1 1 7,00 02/02/2024 1 1 6,92 2 41 283,72 05/02/2024 4 321 2 136,02 1 1 6,82 06/02/2024 2 151 987,60 1 1 6,60 07/02/2024 4 411 2 627,74 3 133 864,92 08/02/2024 8 881 5 325,32 5 235 1 437,48 09/02/2024 2 87 576,96 13 1 279 8 562,26 12/02/2024 1 1 6,80 7 351 2 409,76 13/02/2024 4 441 3 022,18 1 1 6,98 14/02/2024 3 301 1 995,76 1 1 6,76 15/02/2024 2 71 468,60 2 38 256,72 16/02/2024 5 498 3 231,22 1 1 6,62 19/02/2024 11 975 5 901,70 1 1 6,40 20/02/2024 3 193 1 167,32 7 511 3 211,42 21/02/2024 1 1 6,50 19 1 925 13 355,30 22/02/2024 4 441 3 136,88 2 31 226,88 23/02/2024 3 188 1 332,58 1 1 7,10 26/02/2024 2 141 998,28 1 1 7,08 27/02/2024 3 192 1 341,00 2 41 293,46 28/02/2024 6 561 3 785,74 2 31 218,74 29/02/2024 3 271 1 769,38 2 16 107,38 01/03/2024 2 121 791,40 3 74 488,70 04/03/2024 2 121 791,50 3 112 750,40 05/03/2024 4 341 2 173,00 3 161 1 071,40 06/03/2024 1 1 6,28 2 51 326,28 07/03/2024 1 1 6,38 1 1 6,38 08/03/2024 1 1 6,32 7 691 4 633,92 11/03/2024 1 1 6,98 2 41 286,18 12/03/2024 2 131 893,44 1 1 6,84 13/03/2024 5 405 2 706,84 2 2 13,58 14/03/2024 2 121 786,64 1 1 6,64 15/03/2024 2 121 776,88 1 1 6,48 18/03/2024 4 286 1 813,38 1 1 6,38 19/03/2024 2 111 699,40 3 161 1 057,36 20/03/2024 2 35 224,16 2 51 334,56 21/03/2024 4 311 1 983,60 3 123 777,98 22/03/2024 4 242 1 580,92 1 1 6,34 25/03/2024 9 721 4 478,28 3 309 1 934,18 26/03/2024 2 43 281,22 2 109 721,50 27/03/2024 4 251 1 614,54 1 1 6,54 28/03/2024 1 1 6,58 19 2 233 15 419,12 29/03/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 01/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/04/2024 8 801 5 560,76 2 56 380,06 03/04/2024 2 121 810,70 2 51 349,70 04/04/2024 9 814 5 385,82 1 1 6,70 05/04/2024 4 271 1 743,50 1 1 6,50 08/04/2024 5 340 2 136,20 4 306 1 992,10 09/04/2024 3 130 810,04 2 57 364,64 10/04/2024 1 1 6,24 6 439 2 845,64 11/04/2024 2 5 33,24 2 51 348,84 12/04/2024 4 269 1 790,00 3 171 1 185,00 15/04/2024 2 91 631,60 1 1 7,00 16/04/2024 2 21 144,94 1 1 6,94 17/04/2024 3 191 1 300,54 2 51 356,94 18/04/2024 2 91 631,62 1 1 7,02 19/04/2024 7 373 2 490,14 1 1 6,90 22/04/2024 4 221 1 412,90 1 1 6,50 23/04/2024 3 171 1 066,90 1 1 6,30 24/04/2024 1 1 6,20 2 61 386,60 25/04/2024 4 211 1 288,42 2 61 384,22 26/04/2024 14 822 4 706,88 1 1 6,32 29/04/2024 2 51 292,86 2 7 41,02 30/04/2024 3 111 632,60 2 63 367,88 01/05/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 02/05/2024 3 111 621,42 1 1 5,62 03/05/2024 8 334 1 798,06 1 1 5,44 06/05/2024 4 111 584,72 1 1 5,32 07/05/2024 1 1 5,24 2 81 424,44 08/05/2024 1 1 5,24 2 81 424,44 09/05/2024 2 41 210,76 2 81 425,96 10/05/2024 4 131 668,00 1 1 5,20 13/05/2024 1 1 5,14 5 571 3 010,14 14/05/2024 3 121 646,18 2 27 147,86 15/05/2024 2 51 272,38 1 1 5,38 16/05/2024 1 1 5,32 2 71 384,72 17/05/2024 2 31 168,02 2 71 389,02 20/05/2024 4 151 785,20 1 1 5,20 21/05/2024 3 111 582,74 1 1 5,34 22/05/2024 1 1 5,24 1 1 5,24 23/05/2024 1 1 5,30 1 1 5,30 24/05/2024 1 1 5,32 1 1 5,32 27/05/2024 1 1 5,32 1 1 5,32 28/05/2024 1 1 5,34 1 1 5,34 29/05/2024 1 1 5,32 1 1 5,32 30/05/2024 1 1 5,30 2 81 435,70 31/05/2024 4 141 745,34 1 1 5,34 03/06/2024 2 6 31,32 2 51 272,22 04/06/2024 6 191 986,32 1 1 5,32 05/06/2024 2 51 253,04 2 3 15,20 06/06/2024 4 121 595,04 2 81 409,84 07/06/2024 1 1 5,04 2 81 411,44 10/06/2024 5 161 788,66 1 1 5,06 11/06/2024 8 295 1 434,00 1 1 4,96 12/06/2024 5 93 436,73 2 2 9,47 13/06/2024 7 151 671,05 1 1 4,65 14/06/2024 9 265 1 104,28 1 1 4,22 17/06/2024 6 121 487,64 4 523 2 123,56 18/06/2024 4 101 385,82 5 591 2 399,62 19/06/2024 1 1 4,34 13 2 217 10 196,88 20/06/2024 5 358 1 815,08 3 191 1 003,46 21/06/2024 2 21 105,48 1 1 5,08 24/06/2024 1 1 5,10 1 1 5,10 25/06/2024 1 1 5,00 2 16 81,50 26/06/2024 1 1 5,02 1 1 5,02 27/06/2024 1 1 5,02 2 3 15,18 28/06/2024 1 1 5,00 1 1 5,00 Total 401 22 863 141 136,88 350 21 386 130 348,10

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising (Invibes) est une société technologique internationale qui innove dans le domaine de la publicité digitale.

Fondée sur la conviction que, pour être efficace, la publicité doit être innovante et générer un engagement naturel des utilisateurs, Invibes a développé une plateforme technologique intégrée qui permet aux marques d'engager leurs clients.

Invibes combine des formats in-feed innovants, des services d'intelligence avancés et la puissance du big data pour susciter une attention positive auprès d'une très large audience.

Pionniers en matière de publicité durable, nous proposons également une solution unique pour compenser les émissions des campagnes Invibes : notre label « Carbon-neutral ».

Afin de poursuivre notre collaboration avec les plus grandes marques du monde comme Amazon, Bacardi, Dell, IKEA ou Toyota, nous construisons une équipe composée des meilleurs talents.

Chez Invibes, nous mettons tout en œuvre afin de créer un environnement dynamique et ouvert qui favorise une culture d'innovation, de croissance et de #Goodvibes, des valeurs que nous voulons partager avec nos clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur Invibes ? Plus d'infos sur www.invibes.com

Invibes Advertising est cotée sur Euronext (Ticker: ALINV – ISIN: BE0974299316)

