INVIBES ADVERTISING : Invibes : 2019, UNE ANNEE HISTORIQUE

2019 : UNE ANNEE HISTORIQUE

Chiffre d'affaires consolidé 2019 [1] : 9,7 M€, +59%

(+56% en organique [2] )

Augmentation de +91% du périmètre d'activité intrinsèque [3]

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, déclare : « L'année 2019 est historique et assoit nos fondamentaux pour engager une nouvelle accélération de nos activités dans les prochaines années. Dynamique commerciale soutenue, expansion européenne, acquisitions de technologies, densification de notre réseau de partenaires, renforcement de nos ressources financières, tous les feux sont aujourd'hui au vert pour saisir les opportunités qu'offrent nos marchés en croissance. Notre histoire boursière reste encore à écrire et nous disposons de tous les atouts pour la réussir. »

****

Paris, le 3 février 2020 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce son chiffre d'affaires pour l'exercice 2019.

En 2019, INVIBES ADVERTISING enregistre un chiffre d'affaires consolidé 1 de 9,7 M€ en hausse de +59%, soit une croissance organique 2 de +56%.

Données consolidées, non auditées, en K€ 2019 2018 ? Chiffre d'affaires consolidé 1

dont organique 2 9 670

9 529 6 100

6 100 +59%

+56% Evolution du périmètre d'activité intrinsèque 3 9 529 5 000 +91%

Un quasi doublement du périmètre d'activité intrinsèque 3 entre 2018 et 2019

L'année 2019 a été pour INVIBES ADVERTISING historique portée par de nombreux moteurs de croissance :

La dynamique commerciale très soutenue en France et à l'international se traduisant par la réalisation de campagnes pour des centaines de marques de renommée mondiale ;

très soutenue en France et à l'international se traduisant par la réalisation de campagnes pour des centaines de marques de renommée mondiale ; L'accélération du déploiement international avec déjà une installation dans 6 pays en Europe à ce jour ;

avec déjà une installation dans 6 pays en Europe à ce jour ; La réalisation de croissances externes avec successivement l'acquisition en 2018 de DREICOM en Suisse et la prise de participation en 2019 dans ML2GROW ;

avec successivement l'acquisition en 2018 de DREICOM en Suisse et la prise de participation en 2019 dans ML2GROW ; L'accroissement du réseau d'éditeurs partenaires ;

; La poursuite de l'innovation qui se traduit par la création régulière de nouveaux formats publicitaires in-feed innovants qui dynamisent les ventes.

L'ensemble de ces catalyseurs a permis à INVIBES ADVERTISING d'afficher un périmètre d'activité intrinsèque3 quasiment deux fois plus important en 2019 qu'en 2018 (+91%). INVIBES ADVERTISING a d'ailleurs été reconnue en 2019 par le FT1000 du Financial Times comme l'une des entreprises affichant l'une des croissances les plus rapides en Europe sur les 3 dernières années.

Une dynamique commerciale soutenue

Au cours de l'année 2019, de nombreuses grandes marques internationales séduites par l'offre disruptive d'INVIBES ADVERTISING lui ont confié la réalisation de leurs campagnes. Au 4ème trimestre, ces annonceurs incluent notamment des références emblématiques tels que : Amazon, Chanel et Facebook en France, LinkedIn en Allemagne, Ikea et Nissan en Italie, Jameson et Aegon en Espagne, ou encore Patek Philipp, Nespresso et Pierre Fabre en Suisse.

La montée en puissance de son offre pan-européenne devrait aussi lui permettre d'afficher une nouvelle accélération avec la mise en place de dispositifs de campagnes multi-pays générant un intérêt accru des grands annonceurs internationaux.

Enfin, et pour poursuivre cette dynamique, INVIBES ADVERTISING s'appuiera sur un réseau d'éditeurs partenaires en croissance continue et intégrant de grands groupes médias dans chaque pays, qui assurent la puissance et le succès des campagnes menées en France et à l'international.

Un déploiement international dans 6 pays européens

Avec l'ouverture de son dernier bureau en Italie en décembre 2019, INVIBES ADVERTISING affiche désormais une présence commerciale dans 6 pays en Europe (France, Espagne, Allemagne, Suisse, Royaume Uni et Italie). INVIBES ADVERTISING devrait poursuivre ce déploiement avec le lancement prochain de l'Autriche.

Cette présence dans 6 des principaux pays européens permet à INVIBES ADVERTISING de répondre à une attente forte des marques internationales en leur proposant des dispositifs de campagnes pan-européens et ainsi favoriser un accroissement naturel du budget moyen des campagnes réalisées.

Enfin, et afin d'accompagner son expansion, la société a réalisé de nombreux recrutements en 2019 passant de 70 collaborateurs début 2018 à 81 à fin 2019.

Succès de l'intégration de DREICOM et de ML2GROW

Au cours des derniers 18 mois, INVIBES ADVERTISING aura par ailleurs mené deux opérations stratégiques majeures pour alimenter son développement futur :

L'acquisition de DREICOM, en novembre 2018, désormais INVIBES Suisse AG, qui exploite le plus grand réseau publicitaire en ligne de Suisse dédié au Native Publishing, qui s'est traduit par une accélération sur le marché suisse, lui permettant de devenir un acteur incontournable dans la région ;

La prise d'une participation de 50,6% en 2019 dans le développeur de solutions de Machine Learning, ML2GROW, qui lui a permis d'associer son savoir-faire à ses solutions d'Intelligence Artificielle propriétaire, en vue d'approfondir l'analyse des données collectées par les campagnes et d'améliorer le ciblage lors des campagnes.

Des ressources financières renforcées pour accompagner la croissance

En octobre dernier, INVIBES ADVERTISING a lancé une augmentation de capital sous la forme d'un placement privé d'un montant de 2 M€, souscrit entièrement par GENERIS CAPITAL PARTNERS et décomposé en 2 tranches de 1 M€ chacune, dont une première tranche a été réalisée en novembre 2019 et une seconde devrait l'être d'ici le 30 avril 2020. Un complément d'augmentation de capital de 500 K€ pourrait être décidé entre les parties à l'issue de la réalisation de la deuxième tranche selon les mêmes modalités.

Au total, INVIBES ADVERTISING pourrait ainsi lever un montant total de 2,5 M€, à un prix unitaire moyen pondéré d'un maximum de 8,0 €, représentant une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de la séance du 9 octobre 2019.

Ces ressources renforcées lui permettront de financer son développement rapide, notamment à l'international.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV - ISIN : BE0974299316).

Financial & Corporate Contacts

INVIBES ADVERTISING

Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

ACTIFIN, Investor Relations

Alexandre COMMEROT

acommerot@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 11

ATOUT CAPITAL, Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 (0)1 56 69 61 80

INVIBES ADVERTISING, Group PR

Alexandra GEORGESCU

alexandra.georgescu@invibes.com

ACTIFIN, Financial Media Relations

Jennifer JULLIA

jjullia@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 19

[1] Intégrant l'acquisition de DREICOM, consolidée au 01/01/2018, et la prise de participation dans ML2Grow, consolidée au 01/01/2019.

[2] Hors ML2GROW en 2019

[3] Indicateur alternatif de performance choisi par INVIBES ADVERTISING pour le suivi de ses activités opérationnelles. Calculé en excluant, pour les acquisitions, l'évolution du périmètre de consolidation sur la période, soit en 2018 : hors comptabilisation de la contribution de DREICOM et en 2019 hors celle de ML2GROW. Cet indicateur permet d'identifier la performance intrinsèque du Groupe en termes d'activité sur la période.