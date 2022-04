INVIBES ADVERTISING : Croissance organique de +67% au 1er trimestre 2022

Croissance organique de +67% au 1 er trimestre 2022

Paris, le 20 avril 2022 – Invibes Advertising, société de technologie avancée spécialisée dans la publicité digitale , enregistre au 1 er trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 5,8 M€ en croissance organique de +67% par rapport au 1 er trimestre 2021.

Données consolidées

non auditées, en K€ T1 2022 T1 2021 Δ Chiffre d'affaires 5 766 3 445 +67 %

Cette performance du trimestre est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit après un chiffre d'affaires qui avait déjà doublé en T1 2021, représentant une croissance trimestrielle de 332% sur 2 ans. Elle traduit une nouvelle fois la puissance du modèle intégré développé par Invibes Advertising dont les performances s'appuient sur :

Une plateforme technologique d'algorithmes propriétaires qui réunit annonceurs et éditeurs.

Ce positionnement de « Connected Walled Garden » offre aux annonceurs tous les avantages des grandes plateformes de réseaux sociaux en matière de simplicité, d'innovation et d'efficacité dans le contexte de médias de premier plan. Ce modèle intégré a permis à Invibes Advertising de lancer pour les plus grandes marques mondiales des campagnes publicitaires digitales sur un réseau d'éditeurs européens de premier plan.

Le choix d'une technologie basée sur des algorithmes propriétaires assure à Invibes Advertising une indépendance stratégique et un forte capacité d'innovation. Depuis sa création, Invibes Advertising a investi chaque année en moyenne 10% de son chiffre d'affaires en R&D et continuera de le faire.

L'Invibes ID Network

Cette capacité constante d'innovation lui a notamment permis d'anticiper la disparition des cookies tiers en développant depuis deux ans sa propre technologie de ciblage (‘‘ targeting'') , qui s'appuie sur un réseau privé « ID Network », alimenté par des partenaires propriétaires de données.

Un tel système est rendu possible grâce aux partenariats directs d'Invibes Advertising avec plus de 1 000 éditeurs capables de synchroniser les hachages email des internautes. Ce réseau de sites médias de premier plan permet à Invibes Advertising d'atteindre mensuellement 200 millions de visiteurs uniques en Europe, aboutissant à l'un des ID Network basés sur le hachage email les plus performants du secteur – et qui offre les mêmes bénéfices que ceux générés par les grandes plateformes de réseaux sociaux grâce aux connexions des utilisateurs.

L'Invibes Data Cloud

En complément, Invibes Advertising a établi des accords avec d'importants courtiers et propriétaires de données, tels que les sites d'e-commerce. Ces partenariats fournissent une capacité de ciblage jusqu'alors inconcevable, même durant l'ère des cookies tiers. Des algorithmes Big Data en amélioration permanente permettent à Invibes Advertising d'extraire des informations pertinentes à partir de quantités massives de données brutes.

Ces avantages uniques qui caractérisent l'offre d'Invibes Advertising, conjugués à l'efficacité de ses formats publicitaires non intrusifs conduisent toujours plus d'annonceurs à lui confier leurs campagnes publicitaires. À ce jour, plus de 500 marques ont fait le choix d'intégrer les solutions d'Invibes Advertising à leur stratégie de communication digitale.

Cap des 200 collaborateurs atteint en Europe

Afin d'accompagner sa forte croissance et son expansion internationale, Invibes Advertising a poursuivi la structuration de ses équipes en recrutant les meilleurs talents à travers l'Europe.

Invibes Advertising a ainsi atteint à la fin du 1 er trimestre 2022 le cap des 200 collaborateurs travaillant au sein du Groupe.

Perspectives

La dynamique soutenue du secteur de la publicité digitale dans le monde, conjuguée à l'attrait que suscite l'offre d'Invibes Advertising auprès des annonceurs devrait continuer de porter la forte croissance du Groupe au cours des prochaines années, avec en ligne de mire l'ambition d'atteindre, à l'horizon 2024, un chiffre d'affaires de 100 M€, réalisé pour une part significative par croissance organique, mais également par croissance externe.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du S1 2022, le 20 juillet 2022, après bourse

A propos d'Invibes Advertising

Invibes Advertising est une société de technologie avancée, spécialisée dans la publicité digitale. Ses solutions innovantes s'appuient sur un format in-feed, intégré dans les contenus médiatiques.

Invibes s'inspire de la publicité sur les réseaux sociaux, et développe sa propre technologie pour aider les marques à mieux communiquer avec les consommateurs. Sa technologie est optimisée pour une diffusion sur un réseau fermé de groupes médias, incluant : Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel Springer, et beaucoup d'autres. Les clients incluent de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Levis, et IBM.

Fondée en 2011, Invibes Advertising est une société cotée sur Euronext (Ticker : ALINV – ISIN : BE0974299316). Visitez www.invibes.com pour plus d'informations.

