Invibes Advertising : baisse de 23% du chiffre d'affaires en 2025
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 09:13

Au quatrième trimestre 2025, Invibes enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 millions d'euros, en baisse de 32% par rapport à la même période de l'exercice précédent, dans un environnement de marché toujours caractérisé par une forte prudence des annonceurs et des arbitrages budgétaires tardifs. En cumul sur les douze mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 19,3 MEUR en baisse de 23%.

En outre, la société technologique internationale spécialisée dans l'innovation publicitaire numérique souligne que "dans le cadre de son recentrage stratégique, elle a adapté son organisation commerciale en réduisant significativement sa force de vente, accompagnée d'une hausse significative de la performance par commercial".

INVIBES ADV
0,7460 EUR Euronext Paris -9,02%
