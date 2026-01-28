Invibes Advertising : baisse de 23% du chiffre d'affaires en 2025
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 09:13
En outre, la société technologique internationale spécialisée dans l'innovation publicitaire numérique souligne que "dans le cadre de son recentrage stratégique, elle a adapté son organisation commerciale en réduisant significativement sa force de vente, accompagnée d'une hausse significative de la performance par commercial".
Valeurs associées
|0,7460 EUR
|Euronext Paris
|-9,02%
A lire aussi
-
La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite
-
Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG fustige la poursuite du commerce nucléaire entre Paris et Moscou en dépit de la guerre en Ukraine. Ni la France ni l'UE n'ont "mis fin à leurs relations commerciales avec Rosatom", le géant nucléaire public russe, dénonce ... Lire la suite
-
L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité mardi soir en première lecture la pérennisation de l'expérimentation "Territoires zéro chômeur de longue durée" (TZCLD) et son intégration dans le droit commun. La proposition de loi portée par Stéphane Viry (groupe ... Lire la suite
-
La fin explicite du "devoir conjugal", prévue par une proposition de loi qui doit être examinée mercredi à l'Assemblée nationale, est une mesure "pédagogique fondamentale", estime auprès de l'AFP l'avocate Delphine Zoughebi. Bien qu'absente du code civil, cette ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer