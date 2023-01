Investissez dans les PME françaises !

L'action du fabricant de bateaux à voiles Beneteau est conseillée à l'achat par les experts du bureau d'analyse IDMidcaps. (© Beneteau)

Les petites et moyennes valeurs cotées ont souffert davantage que les grandes l'an dernier. Leurs perspectives bénéficiaires paraissent pourtant plus favorables et leurs valorisations sont devenues attrayantes. Voici des idées d'achat et notre sélection des meilleurs fonds spécialisés.

Cette année marquera-t-elle le retour en grâce des petites et moyennes valeurs ? En baisse de 13,4% en 2022, l'indice CAC Mid & Small a fait moins bien que le CAC 40, en repli de 9,5%.

Cette contre-performance s'est produite quatre fois sur les cinq ans passés. Les petites capitalisations font pourtant mieux que les grandes sur longue période. Elles sont portées par un rythme de croissance plus soutenu et par des valorisations plus attrayantes.

Ce retard atypique accumulé par les PME cotées s'explique d'abord par une décollecte historique dans les fonds spécialisés. Depuis janvier 2021, les sorties nettes de capitaux ont ainsi atteint 3 milliards d'euros, selon Portzamparc, ramenant leur encours global à 15 milliards.

L'autre facteur qui a joué en défaveur des plus petites entreprises est leur absence de la gestion passive (trackers ou ETF), répliquant les grands indices boursiers. Celle-ci s'est largement développée depuis dix ans au détriment de la gestion active, où le gérant sélectionne lui-même les actions de son portefeuille.

D'où une baisse des volumes de transaction sur une bonne partie de la cote (-25% en 2022) et une concentration de l'intérêt des investisseurs sur les plus grandes sociétés.

Des pratiques discutables

L'écosystème autour des petites valeurs est aussi à blâmer, par l'usage excessif des solutions dilutives de financement (equity line,