Investissement : quand faut-il ne rien faire ?

Les marchés financiers sont des environnements mouvants dans lesquels les opportunités se succèdent, sans cesse différentes et sans cesse renouvelées. Peut-on pour autant considérer que la patience et l'inaction n'ont pas leur place en matière d'investissement ? Non, bien au contraire. Très souvent, il est plus judicieux de ne rien faire que d'accumuler les prises de position. Découvrez dans cet article trois situations qui requièrent une certaine prise de distance et qui devraient vous inciter à la patience.

Quand la volatilité est à son comble

D'abord, il est plus sage et plus prudent de ne rien faire quand la volatilité est très importante. En effet, quand les cours de Bourse font le yoyo, le risque de vendre sur un plus bas ou d'acheter sur un plus haut est important. Attendez que les cours se soient stabilisés avant de décider d'acheter ou vendre un actif.

De plus, vendre dans ces conditions revient à céder à la panique. Or, on ne devrait prendre ou céder une position qu'en respectant scrupuleusement son plan de trading, avec sang-froid et discernement.

S'il est tout à fait envisageable d'entrer sur un marché haussier ou baissier, entrer sur un marché très volatil est très risqué. Mais en sortir aussi. Vous pourriez acheter sur un plus-haut ou vendre avec une plus-value bien inférieure à ce que vous auriez pu toucher, voire même réaliser une moins-value tout à fait évitable.

Quand vous n'avez pas de visibilité et de scénario clair

Il sera toujours préférable d'acheter ou vendre des actions, ou tout autre type de produits financiers, lorsque vous avez une bonne visibilité de l'évolution des cours, ou du moins, que vous anticipez un scénario d'investissement clair et précis.

Le meilleur moyen d'accumuler les pertes est de trader sans anticipation et de ne pas savoir où l'on va. Vous devez, au moment d'acheter un actif, non seulement déterminer le prix que vous êtes prêt à mettre, mais aussi le prix de vente que vous visez et le laps de temps que vous jugez réaliste pour l'atteindre. Si vous achetez un titre à un prix qui vous paraît convenable sans véritable étude des ratios financiers et d'évolution des cours de Bourse et que vous espérez que ce dernier montera par la suite sans définir de seuil à partir duquel vous vendrez, vous vous exposez à de graves déconvenues.

Quelle que soit votre stratégie d'investissement : growth, value ou dividendes, vous devez impérativement savoir quels sont vos objectifs. Si vous êtes dans le flou total, que ce soit en raison de turbulences sur les marchés ou parce que vous n'avez pas étudié suffisamment l'actif en question, ne prenez pas position. Le mieux est de ne rien faire jusqu'à avoir plus de visibilité.

Quand vous accumulez les positions perdantes

Si vous enchaînez les déconvenues et que votre carnet d'ordres laisse deviner une succession de moins-values, inutile de vous obstiner à essayer de redresser la situation dans l'immédiat. Ces pertes consécutives sont sûrement dues à un mauvais money management ou à une analyse erronée de la situation de marché. En outre, les échecs répétés pourraient bien vous faire perdre votre sang-froid et vous amener à prendre des positions risquées pour récupérer votre mise. Attention donc !

Mieux vaut faire une pause et ne revenir sur les marchés qu'en ayant analysé vos derniers échecs et compris la ou les raisons à l'origine de vos pertes. Un journal de trading bien tenu et prenant notamment en compte la psychologie de l'investisseur sera un atout indéniable au moment de déterminer quels facteurs ont pu entraîner ces échecs. N'oubliez pas de consacrer un peu de temps à cet indispensable de l'investisseur qui saura vous aider à identifier vos erreurs et à les corriger.