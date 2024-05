Investissement dans l'art: Matis lève 3 millions d'euros pour conquérir l'Europe

(AOF) - Matis, qui revendique le statut de première société française régulée par l’AMF à permettre l’investissement dans l’art à travers des club deals, annonce avoir finalisé une levée de fonds de 3 millions d'euros. La société explique que cette opération lui permettra d'entamer son déploiement européen à travers l’ouverture de nouveaux marchés, à commencer par l’Italie et la Suisse cette année.

Matis a été fondée début 2023 par François Carbone et Arnaud Dubois, fondateurs respectifs d'Anaxago (plateforme d'equity crowdfunding) et d'Arnaud Dubois Associates (société de conseil en gestion du patrimoine artistique). Elle permet à ses clients d'investir dans des œuvres d'artistes "blue-chip" de renommée mondiale - comme Warhol, Kusama, Soulages ou Basquiat - via des "club deals" proposés à partir de 20 000 euros.

Rentable moins d'un an après son lancement, Matis a d'ores et déjà collecté près de 20 millions d'euros sur ses club deals et opéré 2 sorties avec des rendements à deux chiffres. La société prévoit de passer la barre des 40 millions d'euros de club deals dès cette année.