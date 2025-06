Investissement alternatif : iCapital signe un partenariat stratégique avec LGT

(AOF) - iCapital a annoncé un partenariat stratégique avec LGT, un groupe de banque privée et de gestion d'actifs. Les deux partenaires " ont lancé une nouvelle plateforme technologique de pointe conçue pour numériser le cycle de vie des offres d'investissements alternatifs de LGT ". Cette plateforme offre aux chargés de relations, aux conseillers en investissement et aux équipes opérationnelles une interface intégrée pour gérer le processus d'investissement alternatif de bout en bout - du marketing et un référentiel documentaire centralisé au reporting et à l'analyse spécifiques au client.

La plateforme a été initialement lancée en Europe et a depuis été déployée à l'échelle mondiale.