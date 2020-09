Investir pour un avenir durable : l'exemple de l'entreprise Humana

Le développement durable n'a pas qu'une seule dimension : il existe une multitude de facteurs différents qui contribuent au développement d'une économie durable pour les générations futures. L'avenir dépendra de notre capacité à relever des défis environnementaux et sociaux. C'est pourquoi nous avons créé le portefeuille Janus Henderson Global Sustainable Equity il y a bientôt 30 ans, où nous cherchons à investir dans des entreprises stratégiquement alignées sur les puissantes tendances environnementales et sociales qui transforment l'économie mondiale. Nous sommes convaincus que cette approche offrira à nos clients une source de performance récurrente, un effet de capitalisation sur le long terme et un risque de perte atténué en cas de baisse.

Zoom sur nos thèmes d'investissement

Notre approche d'investissement prend en compte dix thèmes environnementaux et sociaux qui constituent à nos yeux des éléments fondamentaux pour le développement d'une économie durable. Ces thèmes servent de cadre à la génération d'idées. Lorsque nous envisageons d'ajouter une entreprise à notre portefeuille, nous évaluons l'impact des produits ou des services qu'elle propose. Cette évaluation, qui peut être de nature tant quantitative que qualitative, implique un examen rigoureux du cycle de vie du produit. En prenant en compte les dix thèmes environnementaux et sociaux, nous pouvons aussi déterminer exactement comment une entreprise contribue à un avenir durable.

Les dix thèmes environnementaux et sociaux sont énumérés ci-dessous.

Quatre méga-tendances

Une précision importante : chacun des thèmes apporte une réponse aux défis posés par les mégatendances à l'œuvre à l'échelle mondiale qui exercent une pression sur l'économie (changement climatique, ressources limitées, vieillissement de la population et croissance démographique). En raison du changement climatique, l'avenir de l'économie mondiale sera façonné par l'urgence de développer des infrastructures énergétiques à faible émission de carbone. Parallèlement, il est vital que la productivité mondiale soit maintenue afin de soutenir la croissance et le vieillissement démographique sans surconsommer des ressources épuisables.

Toutefois, même si l'on pourrait être tenté d'associer une entreprise à un thème d'investissement en particulier, les choses ne sont pas aussi simples. Lorsque nous examinons le type d'impact positif d'une entreprise, nous évaluons à la fois ses produits et son fonctionnement. Or certaines entreprises peuvent être à cheval sur deux thèmes. Les thèmes sont imbriqués et les progrès accomplis dans un thème aboutissent souvent à des progrès dans d'autres thèmes. La santé de la population dépend des progrès de la médecine (Savoirs et technologie) et du niveau de vie (Qualité de vie). Justement, la qualité de vie peut être améliorée en réduisant autant que possible la quantité de déchets et la pollution (Services environnementaux), ainsi qu'en nous protégeant des catastrophes naturelles et en créant un environnement sûr (Sécurité). Les progrès en matière d'énergies vertes et d'efficience énergétique dépendent de l'enseignement et de l'innovation technologique (Savoirs et technologie), qui vont de pair avec une population en bonne santé et épanouie (Qualité de vie et Santé).

Étude de cas : Vieillissement de la population et santé

L'assureur santé Humana, classé dans notre thème de la santé, s'efforce de relever les défis liés au vieillissement démographique. Selon l'Organisation des Nations Unies (ONU), le vieillissement de la population est en passe de devenir l'une des plus importantes transformations sociales du XXIe siècle, avec des implications dans presque tous les segments de la société. D'ici 2050, on prévoit qu'une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans (16 %), par rapport à une sur onze en 2019 (9 %).(1) Le vieillissement de la population commence à peser considérablement sur les besoins en services médicaux et sociaux. L'espérance vie augmente rapidement. Or la demande de soins de santé augmente avec l'âge. L'enjeu sera donc d'offrir des soins et des services abordables à ce pan grandissant de la société pendant plus longtemps et de favoriser l'innovation médicale pour répondre à des besoins encore non couverts.

Humana est une compagnie d'assurance santé spécialisée dans les polices d'assurance-maladie Medicare Advantage Medicare, destinées aux personnes âgées aux États-Unis. Chaque jour aux États-Unis, 10 000 individus atteignent l'âge de la retraite et, à la différence de la plupart des pays européens, l'absence de régime général d'assurance-maladie implique que les Américains doivent impérativement mettre de l'argent de côté pour leurs vieux jours. Le vieillissement de la population entraîne la croissance de la demande de soins de santé pour les retraités et Humana y répond en offrant des produits abordables et un service conforme à celui de l'assurance-maladie privée.

Nous considérons qu'Humana œuvre à un avenir durable tant par ses produits et ses services que par son fonctionnement. De point de vue de ses produits, Humana cherche manifestement à résoudre les problèmes inhérents au vieillissement démographique en veillant à la santé et au bien-être de ses adhérents. Sur le plan opérationnel, Humana est également soucieuse du bien-être de ses 40 000 collaborateurs.

L'impact positif d'Humana en tant qu'entreprise tient en grande partie à son modèle de soins fondés sur la valeur, qui met l'accent sur la prévention. L'entreprise vise à augmenter le nombre de « jours en bonne santé » pour ses 16 millions de membres bénéficiant de Medicare, dont 90 % ont une maladie chronique et 80 % au moins deux.(3) Humana est pionnière en matière de soins intégrés : le recours à l'analyse de données pour évaluer en amont les risques de santé et la promotion de modes de vie plus sains ont permis à Humana de réduire de 15 % les visites aux urgences et de 27 % les admissions à l'hôpital pour les patients suivis par des médecins dans le cadre d'un système fondé sur la valeur.(4)

Impact positif - la volonté d'en faire toujours un peu plus

En outre, nous avons remarqué chez Humana une volonté d'en faire toujours un peu plus pour améliorer la santé et la qualité de vie des individus dans son environnement immédiat. En 2015, Humana a lancé l'initiative « Bold Goal » (« Objectif ambitieux ») visant à améliorer la santé des communautés qu'elle sert de 20 % d'ici 2020 et au-delà. Jusqu'ici, Humana est parvenue à atténuer l'insécurité alimentaire et la solitude, ainsi qu'à améliorer les moyens de transport.(5) Aux États-Unis, la triste réalité est que de nombreux individus n'ont pas accès à une alimentation suffisamment nutritive. Cela peut engendrer une multitude de problèmes de santé (diabète, insuffisance cardiaque globale, crise cardiaque, etc.). En fait, selon une estimation d'Humana, les individus confrontés à l'insécurité alimentaire ont 50 % de chances en plus de développer un diabète. Humana s'est ainsi rapprochée d'associations qui créent des outils et innovent pour améliorer l'accès des personnes défavorisées à une alimentation saine.5

Les interactions sociales sont essentielles au bien-être des individus. Cependant, il apparaît que 40 % des adultes de plus de 45 ans se sentent seuls et isolés, ce qui se traduit par un risque accru de démence et, plus étonnant, une probabilité accrue de décès prématuré de 29 %.5 Humana a mis en œuvre des programmes de sensibilisation pour améliorer les liens sociaux en mettant en relation les ainés avec des étudiants qui leur tiennent compagnie, les aident pour le ménage et les initient aux nouvelles technologies. La compagnie s'est également associée à Older Adults Technology Service pour fournir des formations gratuites en informatique, améliorant ainsi l'inclusion de ses membres dans la société et leur capacité à gérer leur santé et leurs finances. Le manque de moyen de transport était l'une des principales raisons pour lesquelles certains patients ne se rendaient pas à leurs rendez-vous médicaux. C'est aussi une cause d'isolement et d'insécurité alimentaire. Humana a collaboré avec ses Responsables des soins à domicile pour repérer les signes que des problèmes de transport affectaient la santé de ses membres et trouver des solutions.5

Humana place trois principes clés au cœur de son engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise : Healthy People, Healthy Planet, Healthy Performance (Santé des personnes, santé de la planète, santé financière). Ces principes s'appliquent également au personnel et l'entreprise accorde beaucoup d'importance à la santé et au bien-être de ses employés, reconnaissant qu'il faut que ses collaborateurs soient en bonne santé et heureux pour améliorer le bien-être des communautés qu'ils servent. En 2012, la compagnie a fixé l'objectif d'améliorer la santé de ses collaborateurs de 20 %. Cet objectif a été atteint en 2018 et s'est traduit par 2,3 millions de jours en bonne santé supplémentaires pour ses collaborateurs, soit environ une semaine de plus de jours en bonne santé par employé, pour ces six années.(6)

Humana reconnait que l'inclusion et la diversité sont des moteurs clés de l'innovation, la qualité et la croissance et recherche activement à utiliser une base de fournisseurs diverse qui reflète mieux ses membres et ses collaborateurs, en établissant des partenariats avec des entreprises détenues par des minorités, notamment celles dirigées par des minorités ethniques, des femmes, des personnes LGBT, des personnes en situation de handicap et des vétérans. L'entreprise a créé un Service de diversité des fournisseurs afin de sensibiliser, d'aider, de développer et d'offrir des opportunités d'approvisionnement qui permettront à ces fournisseurs d'être des partenaires gagnants d'Humana et du monde des affaires en général.

La contribution d'Humana à la société est évidente, tant par les services proposés que par le mode de fonctionnement choisi par cette entreprise. Humana répond ainsi aux besoins en services de santé durables car l'espérance de vie à la naissance continue d'augmenter. Humana est un exemple parmi d'autres d'entreprises ayant un impact positif sur l'environnement et la société. Nous entendons tirer parti des importants bouleversements environnementaux et sociétaux en investissant dans des entreprises dont la stratégie prend en compte ces bouleversements. Nous sommes convaincus que les entreprises de ce type doivent bénéficier d'une croissance du capital grâce à des produits ou services qui favorisent un changement environnemental ou social positif et, ce faisant, ont un impact sur le développement d'une économie mondiale durable.

Vous trouverez plus d'informations sur l'impact des entreprises dans lesquelles nous investissons dans notre rapport d'impact trimestriel, disponible sur la page suivante : janushenderson.com/fr-fr/investor/global-sustainable-equity.

