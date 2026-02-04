Investir en 2026 : les erreurs à ne pas faire

trader concentré (Crédits: Adobe Stock)

L'année 2026 s'ouvre dans un environnement d'investissement particulièrement contrasté. Après plusieurs années de fortes performances sur certains marchés et certaines thématiques, les investisseurs doivent composer avec un contexte plus incertain : ralentissement économique, tensions géopolitiques persistantes, interrogations sur les valorisations, évolution des politiques monétaires, pics soudains de volatilité à chaque sortie du président américain.

Pour l'investisseur particulier, éviter certaines erreurs classiques est essentiel pour préserver et faire croître son patrimoine dans la durée. Tour d'horizon des pièges à éviter pour investir avec méthode et discernement.

Négliger la diversification

Ces dernières années, les marchés américains ont largement surperformé, ce qui a conduit de nombreux investisseurs à concentrer leurs placements sur cette seule zone géographique. En 2026, cette approche comporte un risque accru. Une dépendance excessive à un marché ou à quelques grandes valeurs expose le portefeuille à un retournement brutal si le cycle venait à s'inverser.

Le même phénomène s'observe avec certaines thématiques très populaires, comme l'intelligence artificielle, ou plus généralement les grandes valeurs de la Tech devenues des actifs stars. Si ces secteurs présentent un potentiel réel, l'engouement massif qu'ils suscitent peut entraîner des valorisations élevées et accroître le risque de correction.

Dans ce contexte, certains investisseurs se tournent vers l'or comme valeur refuge. S'il peut jouer un rôle de diversification et de protection en période d'incertitude, l'or reste un actif volatil, sans rendement intrinsèque, et ne doit pas représenter une part excessive du portefeuille, surtout sur les niveaux records actuels.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de craintes de bulles sur certains segments de marché, la diversification reste un principe fondamental. Elle doit s'opérer à plusieurs niveaux : entre différentes zones géographiques, secteurs économiques et classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, supports monétaires). L'objectif n'est pas de maximiser la performance à court terme, mais de réduire la dépendance à un scénario unique.

Sous-estimer l'impact du risque de change

Le risque de change est souvent sous-évalué par les investisseurs particuliers, alors qu'il peut fortement influencer la performance finale d'un placement. La baisse durable du dollar que nous connaissons actuellement réduit significativement le rendement d'un investissement réalisé sur les marchés américains une fois les gains convertis en euros.

Ainsi, le Nasdaq Composite a progressé en 2025 de près de 20 % en USD. Sur la même période, le dollar a perdu environ ≈ 13 % de sa valeur face à l'euro. Et en tenant compte du taux de change, la performance du Nasdaq composite sur l'année 2025 n'est plus que de 6,2 %.

Concrètement, un actif peut afficher une bonne performance dans sa devise d'origine, mais cette performance peut être partiellement, voire totalement annulée par l'évolution défavorable du taux de change. À l'inverse, une variation positive des devises peut amplifier les gains.

La diversification internationale permet d'accéder à des moteurs de croissance variés, mais elle introduit aussi une source de volatilité supplémentaire. Dans certains cas, notamment pour des placements à court terme ou une exposition importante à une devise étrangère, une couverture de change peut être pertinente. En revanche, pour un investisseur de long terme, ces fluctuations peuvent être absorbées dans le temps et ne justifient pas toujours un coût supplémentaire. Il est aussi possible pour l'investisseur particulier de se positionner sur des grands indices étrangers en se protégeant du risque de change avec des ETF hedgés.

Vendre dans la panique

La volatilité fait partie intégrante des marchés financiers, et 2026 ne fait pas exception. Corrections brutales liées aux menaces de Donald Trump, épisodes de stress dues à l'actualité économique, mouvements de marché rapides en raison de chocs géopolitiques : autant de situations qui mettent les nerfs des investisseurs à rude épreuve.

L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à vendre dans la panique après une baisse marquée. Cette réaction émotionnelle conduit souvent à matérialiser des pertes au plus mauvais moment, juste avant un rebond éventuel. À court terme, la volatilité peut au contraire créer des opportunités pour les investisseurs capables de garder la tête froide, en offrant des points d'entrée sur des actifs de qualité temporairement délaissés.

À long terme, en revanche, les fluctuations de marché sont souvent insignifiantes pour une stratégie patrimoniale bien construite. L'horizon d'investissement, la cohérence de l'allocation d'actifs et la discipline sont des facteurs bien plus déterminants que les variations quotidiennes des marchés. En 2026 comme les autres années, réussir à investir passe avant tout par la capacité à résister aux émotions et à s'en tenir à une stratégie définie à l'avance.

En 2026, la pire erreur ne consisterait pas à se tromper de scénario mais bien à manquer de méthode. Diversification, gestion du risque de change et discipline face à la volatilité restent les piliers d'une stratégie d'investissement cohérente, quels que soient les cycles de marché.